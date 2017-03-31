Çakıcı’ya Erdoğan'a hakaretten 10 ay hapis cezası













Erdoğan, darbe girişiminin ardından siyasi iklimde oluşan ılımlı hava gereği hakaret davalarını geri çekme kararı almış, ancak bunun HDP’yi kapsamadığı ortaya çıkmıştı.





Çakıcı, Erdoğan’ın bu hamlesiyle ilgili, “Davalarını geri almak ‘Adam gibi sözünün arkasında durmak’ demektir. Bundan sonra kendisine kırıcı bir söz söylemeyeceğim. Vatan hainlerinin ekmeğine yağ sürmeyeceğim” demişti.





Çakıcı hakkında, 13 Mart 2015 tarihinde Tekirdağ’daki cezaevinde bulunduğu sırada Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği dilekçesinde, Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açıldı. Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Çakıcı savunmasında, Erdoğan’ın makamına hakaret etmediğini, sivil kimliğine yönelik beyanda bulunduğunu savundu.





Mahkeme kararında sanığın, Cumhurbaşkanının ‘onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte’ sözler söyleyerek söz konusu suçu işlediğine, müşteki vekili tarafından dosyaya şikayetten vazgeçme dilekçesi gönderilse de ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun takibinin şikayete bağlı olmadığından cezalandırılması gerektiği ifadesi yer aldı.





‘Erdoğan’a karşı olumlu tavır’





Şikayetten vazgeçilme göz önünde bulundurarak alt sınırdan bir yıl olarak verilen ceza, Çakıcı’nın mahkemede Erdoğan’a karşı sergilediği olumlu tavrı da indirim sebebi sayılarak 10 aya düşürüldü.





Mahkeme, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 19 yıl iki aylık hapis cezasına ilişkin infaz süresi tamamlanmadan ve yasada geçen süre dolmadan yeniden suç işleyen sanığa verilen 10 aylık hapis cezasıyla ilgili temyiz yolunu kapatarak söz konusu cezayı çekmesine karar verdi.





6 Mart tarihinde Bolu’da bağırsak fıtığı ameliyatı olan Çakıcı’nın tedavisi hastanede hala devam ediyor.