1 günde 1,5 milyar dolar kazandı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zengin ikinci ve üçüncü adamları Warren Buffett ile Amancio Ortega'yı geride bırakarak, en zengin ikinci kişi oldu.





Bezos'un yükselişine, Orta Doğu online perakendecisi Souq.com'u satın alma planlarınının açıklanmasıyla sıçrayan bir Amazon.com hisse senedi dalgalanması sebep gösterildi.





Bloomberg'in raporunun iddiasına göre, Amazon hisseleri Çarşamba günü 18.32 dolar yükseldi ve kurucusunun servetine 1,5 milyar dolar ekledi.





soL okurları için, kağıtların hafif esintisiyle bir günde 1,5 milyar dolar kazanan Bezos'un, bu parayla neler yapabileceğine bir göz attık:





10 UZAY YOLCULUĞU YA DA RENKLİ DEVRİM





- 425 TL olan KYK bursu ile, 12 milyondan fazla öğrenciye burs verebilir.





- Yaklaşık 4 milyon işçiye, 1 aylık asgari ücretlerini ödeyebilir.





- 140 tane, 150 yatak kapasiteli ve tam donanımlı hastane açabilir.





- Türkiye'nin "kısa vadeli dış borçlarının" yüzde 1'ini ödeyebilir.





- Excalibur Almaz şirketiyle "Uzay keşfi"ne gidilebilir. 6 ay sürecek yolculuğun tek seferi 155 milyon dolar. Bezos 10 kez uzay yolculuğu yapabilir, tabii fiziksel kondisyonu elverir ve dünyadaki işleri aksamazsa!





- Kemer sıkıp biraz daha "biriktirirse", nükleer santral kurabilir. Böylece kusursuz yıkıcılıkta bir patron olur, eksik "kötülükler" tamamlanır.





- Dünyanın kırılgan coğrafyalarında renkli devrim fonlayabilir!