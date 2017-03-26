Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları sandık başında

Bulgaristan Türkiye'den gelmek isteyen çifte vatandaşların engellenmesine yönelik tartışmaların gölgesinde seçime gitti. Oy kullanma işlemi başladı. Türkiye'deki pek çok kentte de Bulgaristan'a gitmeyen çifte vatandaşlar oy kullanıyor. Ancak bu sene oy kullanma işlemi sıkıntılı geçiyor. Daha önce 135 olan sandık sayısı 35'e düşürüldü. Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu ise son anda AB üyesi ülkeler dışında oy kullanacak seçmenlerle ilgili çok tartışılan bir karar almıştı. Bu karara göre AB ülkeleri dışındaki ülkelerde oy vereceklerin sandık başında Kiril alfabesiyle dilekçe doldurması şartı getirildi. Bu nedenle kuyruklar oluşuyor.











Bulgaristan'da genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.Seçimde 21'i bağımsız 13 siyasi parti ve 9 ittifak, 240 sandalye için yarışıyor. Merkez Seçim Komisyonuna göre (ZİK), ülkede 6 milyon 500 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Katılım oranının yüzde 65'i bulması beklenen seçimde, 12 binden fazla noktada oy verilebilecek. Cezaevlerinde oy kullanma hakkı bulunan bin 222 tutuklu için de sandıklar kurulmuş durumda.





Seçimde yurt dışında da 400 merkezde oy kullanılabiliyor. Bulgaristan vatandaşları için 35'i Türkiye'de olmak üzere 70 ülkede 371 noktada sandık bulunuyor. Oy verme işlemi akşam saat 20.00'de sona erecek.









Seçimde herhangi bir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşması öngörülmüyor.Seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor. Bulgar medyası, oy verme işlemi bittikten hemen sonra da sandık çıkış anketlerini yayımlamaya başlayacak. ZİK'in sonuçları resmi olarak açıklamasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. Cumhurbaşkanı, parlamentoda temsil edilen siyasi güçlerle istişarelerde bulunacak.

Seçim yasasına göre, cumhurbaşkanı ilk önce en çok oy alan siyasi güce hükümet kurma görevi veriyor. Bu ilk girişimin başarısız olması durumunda, cumhurbaşkanı ikinci siyasi büyük güce, onun da başarısız olması halinde, kendi tercihine göre üçünü parti veya bir koalisyonu hükümeti kurmakla görevlendiriyor. Kurulacak hükümetin yeni parlamentodan güvenoyu alabilmesi için 240 milletvekilinin en az 121'inin desteğini alması gerekiyor.





GERB ÖNDE GÖRÜNÜYOR





Kamuoyu araştırma şirketi Afis’in son anketine göre, yarışın eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki merkez sağ Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ile Kornelia Ninova liderliğindeki Sosyalist Parti arasında geçmesi bekleniyor. GERB'in oylarının yüzde 31 görüldüğü araştırmada, sosyalistlerin oyu ise yüzde 30 görülüyor. Araştırma, katılım oranına göre, parlamentoya 5 veya 6 siyasi gücün girebileceğini işaret ediyor.





TÜRKLERİN OYLARI İÇİN...





Bulgaristan'daki erken parlamento seçiminde, ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanların oyları için Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi ile son parlamentoda 33 milletvekili bulunan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) mücadele verecek.