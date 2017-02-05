'Hayır'a silahlı gözdağı!





Kadıköy Bahariye’de 100 kişilik bir grup “Hayır'da birleşelim” sloganıyla AKP-MHP uzlaşısıyla Meclis’ten geçirilen ve başkanlık sistemini de içeren anayasa değişiklik referandumunda “hayır” oyu vermeye çağıran bildiri dağıttı.







Bir süre bildiri dağıtarak sloganlar atan grup üyelerinden bir kişi “devlet büyüklerine hakaret” iddiası ile gözaltına alınmak istendi. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına grup üyeleri tepki gösterdi. Bunun üzerine çevik kuvvet yurttaşlara biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında bir polisinin, 'hayır' bildirisi dağıtan yurttaşları silah çektiği görüldü. Polisin müdahalesinin ardından EMEP üyesi Elif Baydur ve Devrimci Parti MYK üyesi Gözde Tenikeci ile polisin müdahalesine tepki gösteren 1 yurttaş gözaltına alındı.





Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest kalmasını isteyen kalabalıktan bazı kişiler, polise tepki gösterdi. Bunun üzerine polis kalabalığı biber gazı ve jop kullanarak dağıtmaya çalıştı. Polisin sert müdahalesini çevredeki vatandaşlar alkışlarla protesto etti.





‘Kafasına silah dayadı’





Tenikeci’nin gözaltına alınırken kafasına silah dayandığı iddia edildi. Çevredeki yurttaşların üzerine yürüyen bir polisin de silahını çekerek, ‘Sıkarım’ diye bağırdığı göründü. CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in de aralarında bulunduğu 30 kişilik grup gözaltına alınanlara destek için karakol önüne gitti.