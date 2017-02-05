Samanyolu Haber /Gündem / Bu kez Metro Turizm'in servis minibüsü daldı /05 Şubat 2017 11:57

Bu kez Metro Turizm'in servis minibüsü daldı

İstanbul Küçükçekmece'de Metro Turizm'e ait servis aracı, ait servis aracı metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı.

SHABER3.COM

Kaza, Küçükçekmece'de sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topkapı istikametinde seyir alan 34 YK 1692 plakalı Metro turizme ait servis aracı, Küçükçekmece metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

Metrobüste bulunanlardan 7'si yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi metrobüs içinde yaparken polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Yaralanan 7 kişi metrobüste yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bu sırada metrobüste bulunan diğer vatandaşlar ise tahliye edildi.

Kaza nedeniyle metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından kazaya karışan metrobüsü yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu metrobüs yoldan kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından metrobüs yolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Metrobüse çarpan servis şoförü o anları anlattı: Dümdüz giderken...

Metrobüse çarparak kaza yapan servis şoförü Ömer Aydın o anları anlattı. Dümdüz gittiği sırada yolda kaydığını ve metrobüse çarptığını söyleyen Aydın, "Dümdüz giderken yolda kaydı, toparlayamadık gittik. Ben kaydım, metrobüs yoluna doğru kaydım o sırada metrobüs geliyordu metrobüse vurdum. Benle metrobüste çok ağır bir şey yok. Ufak tefek çizik şeyler" dedi.
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