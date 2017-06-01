'Hayır' videosuna hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Umut Tepe’nin 21 Nisan tarihli iddianamesinde de Gül’ün halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği veya aşağıladığı ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla 5 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti. Gül, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 16 Mayıs tarihli duruşmada tahliye edildi. Mahkeme yargıcı ilk duruşmada dosyayı karara da bağlayarak Gül’e Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün, halkın bir kesimini din, mezhep ve cinsiyet farklılığına dayanarak aşağıladığı iddiasıyla da 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Gül’ün sabıkasız geçmişi, duruşmadaki tutum ve davranışları, verilen cezanın tazminini gerektiren bir zararın bulunmadığı gerekçeleriyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

