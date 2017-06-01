ABD Türkiye eski Büyükelçisi Edelman: Erdoğan rezidansta bizzat saldırı emrini verdi!

Edelman: Türkiye Büyükelçisi Sınırdışı edilmeli







ABD’nin Türkiye eski büyükelçisi ve Savunma Bakanlığı yardımcılığı da yapmış olan Eric Edelman, Çarşamba günü Washington’daki düşünce kuruluşu CSIS’in toplantısında sorulan bir soru üzerine, ”kendisinin bizzat videoları birkaç defa izledikten sonra Rezidansdaki saldırı emrini bizzat Erdoğan’ın verdiğine ikna olduğunu” söyledi. Edelman, Senatör McCain’in dediğine katıldığını ve Türk Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın sınırdışı edilmesi gerektiğini çünkü bu olayda onun da rol oynadığını söyledi. Büyükelçi Edelman, ancak bu şekilde Erdoğan’ın dikkatinin çekilebileceğine inandığını söyledi ve yapılanın asla tolere edilmemesi gerektiğini kaydetti.





Edelman: Erdoğan Türkiye’yi İç Savaşa Sürüklüyor





Edelman Washington’da oldukça aktif bir isim ve Türkiye ile ilgili birçok yazı yazmaya devam ediyor. Türkiye hakkında söylediklerine dikkat ediliyor. Konuşmasının devamında Edelman şunu söyledi: ”Türkiye’nin içinde olanlar Türkiye-ABD ilişkileri için çok büyük tehlikeler meydana getiriyor. Aynı zamanda NATO için büyük tehlikeler oluşturuyor. Benim korkum o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten ülkesini bir iç savaşın uçurumunun kenarına götürüyor. Çok derinden bölünmüş bir ülke çünkü ve kendisi ise 16 Nisan şaibeli referandum sonuçlarını isteklerini ülkeye dayatmak için bir neden olarak görüyor. Ve bu bence yine büyük bir tehlike demek. Umarım bir şekilde ılımlılaşır ama bundan pek de emin değilim. Açıkçası Washington’da Erdoğan’ın ziyareti esnasında meydana gelen o vahşete tepki göstermemiz bence pek fena bir cevap olmaz. Bu Erdoğan’ın korumalarının 3. olayı aslında. Önce Brookings, sonra Muhammad Ali’nin cenazesindeki olaylar şimdi de bu.”





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