Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.00'da merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Depremin 18,4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.