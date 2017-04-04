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Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
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04 Nisan 2017 17:06
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.00'da merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 18,4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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