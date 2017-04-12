'Hayır çıkarsa Erdoğan'ın tek seçeneği var'

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu için geri sayım devam ederken Alman basını da gelişmeleri yakından takip ediyor. Berlin’de yayımlanan Die Welt gazetesinin yorumu şöyle:

"Peki, ya referandum başarısız olursa? Cumhurbaşkanı o zaman mümkün olduğu kadar yakın bir tarihte erken seçimlere giderek, anayasa değişikliklerinin hayata geçirilmesinin önünü açacak olan üçte ikilik çoğunluğa ulaşmaya çalışacaktır. Bu ise, en yüksek düzeyde istikrarsızlığın ve güvensizliğin hakim olacağı bir senaryo olacaktır. İktidar teknokratı Erdoğan, farklı görüşte olanlara yönelik baskı politikasını daha da yoğunlaştıracak, Yeni Osmanlıcılığı tetiklemeye devam edecek, milliyetçiliği ateşleyecek ve toplumda kutuplaşmaya oynayacaktır. Avrupa Birliği ile gerilim de geçici olarak artacaktır. Genelde pek söz dinlemeyen Avrupalılar, dış kaynaklı tehditkar karanlık güçler kurgusuna gayet iyi uyuyor. Ama Erdoğan er ya da geç yine Avrupa'nın kollarına geri dönecek, zira Avrupasız bir Erdoğan hayatta kalmayı başaramaz. Tek seçeneği var, o da Avrupa.”