Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayıra...

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ







Mersin’in Mut ilçesine bağlı köylerindeki mezarlıkta toprağa verilen Kadir Eyce’nin cenazesi sırasında göz yaşları sel oldu. 33 yaşında hayata gözlerini acılar içinde yuman Kadir Eyce, 2015’te kaybettiği 3 yaşındaki çocuğunun yanına defnedildi. Eyce’nin diğer yanında ise yine genç yaşta trafik kazasından kaybettiği kardeşi ve aynı yıl içinde kaybettiği annesinin mezarları yer alıyor.





BİR YEŞİL KARTLI OLARAK GİTTİ





Sivas’ın Zara ilçesinde olay yeri inceleme polisi olarak görev yaparken gözaltına alınan ve “Bank Asya’da hesabı bulunduğu” gerekçesiyle tutuklanan Kadir Eyce, Erdoğan Rejimi’nin kurbanlarından sadece biri.













Kadir Eyce’nin felçli ve yürüyemez hale geldikten sonra tahliye edilmesi sonrasında yaşananlar ise ayrı bir dram.





Aile, 15 Temmuz sonrası tutuklandığının öğrenilmesi halinde “tedavi hizmeti verilmeyeceği” endişesiyle, Kadir Eyce’nin bu durumunu doktorlardan gizledi. Şehir de değiştiren aile Eyce’yi Sivas’tan Mersin’e götürerek hastaneye sıradan bir “yeşil kartlı” olarak yatırdı. Bir yakını durumu şu sözlerle özetliyor: “Onu yeşil kartlı bir fakir olarak hastaneye yatırdık ve öyle de vefat etti”













MESLEĞİNİ ÇOK SEVİYORDU







Kadir Eyce mesleğini çok seven bir polis memuru olarak biliniyor. Önleyici hizmetlerde başladığı görevine puanlama sisteminde başarılı olması sonrasında Olay Yeri İnceleme birimine alındı. Bir süre İstanbul’da çalışan Eyce, ardından doğu görevi kapsamında Sivas’ın Zara ilçesine tayin edildi.





MÜLAKATTA ELEDİLER





Mesleğinde ilerlemek için komiser yardımcılığı sınavına hazırlanan Kadir Eyce, 2016 yılında girdiği sınavı başarıyla kazandı. Ailesi, Eyce’nin sınava çok sıkı biçimde aylarca çalıştığını ve başarılı olduğunu ancak mülakatta haksız biçimde elenerek hayallerinin yıkıldığını söylüyor.













“POLİS TAHLİYE EDERSEM BENİ DE TUTUKLARLAR”





Kadir Eyce’nin gözaltında zayıflamaya başlaması ve tutukluluğu sırasında bu durumun hareket zorluğu çekme aşamasına gelmesi üzerine ailesinin savcılığa defalarca tahliye talebinde bulundukları öğrenildi. Yakınlarının anlattıklarına göre Eyce’nin babasıyla savcı arasında son görüşmede çarpıcı bir diyalog geçti. Oğlunun yürüyemez hale geldiğini anlatan babaya Sivas Cumhuriyet Savcısı’nın “Ne yapayım, polisi tahliye edersem beni de tutuklarlar” dediği öğrenildi.





BABASI –OĞLUN İÇ PARÇALAYAN DİYOLOĞU







90 kilonun üzerindeyken gözaltına alınan, tutukluluğu sırasında oğlu Kadir Eyce’yi 60 kilo civarında karşısında bulan baba ile oğul arasında geçen bir diyalog ise dönemin psikolojisini yansıtan önemli bir kesit.





“Oğlum varsa bir suçun söyle. Artık gidelim buradan.” diyen Babası’na Kadir Eyce’nin; “8 yıllık meslek hayatım boyunca tek kusurum olmadı. Varsa koysunlar önüme en ağır cezayı almaya razıyım” dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?







33 yaşındaki polis memuru Kadir Eyce, 15 Temmuz sonrası ihraç edildi ve 2016 Ekimi’nde gözaltına alındı. Gözaltı süresince, beslenme problemleri, beton üzerinde uyumak zorunda kalmak, sürekli psikolojik baskı, stres pozisyonunda tutulma gibi sebeplerle Kadir Eyce’nin karın bölgesinde şiddetli ağrılar başladı. Ancak dilekçe vermesine rağmen tıbbi yardım alamadı. 2016 yılı Ekim ayı içerisinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde “Bank Asya’da hesabı bulunması” nedeniyle tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Cezaevinde tedavi talepleri karşılanmayan Eyce, ağrıları nedeniyle yemek yiyemez hale geldi. Vücut direnci düşen Eyce, aşırı kilo verdi. Yürüme güçlüğü çeken Eyce, felç geçirdikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Kaldırıldığı hastanede, midesinin altında kitle oluştuğu, tedavi için geç kalındığı bildirildi. Eyce bir süre sonra karnı delinerek beslenmeye başlandı ancak aşırı derecede zayıflayarak hayata gözlerini acılar içinde yumdu.













(Eyce'nin tutuklanmadan önceki hali, ailenin facebook'a koyduğu fotoğraf. Tek çocuklarını 3 yaşındayken 2015 yılında kaybetmişlerdi)