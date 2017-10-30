







Mektubuna ‘Sevgili Dostlarım’ diye başlayan Yazıcı, ‘Yapmadığım ve herhangi bir parçası olmadığım bir suçun sanığı olmaktan dolayı hapisteyim. İçinde bulunduğum durumu anlatmak için doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum.’ diye durumunu özetledi.





İşte Fevzi Yazıcı’nın mektubu:





Sevgili Dostlarım;

Şu an sizlere daraltılmış küçük bir dünyadan sesleniyorum. Eskiden sahip olduğum onca şey, şimdi özlemle hatırlatığım detaylar oldu burada…Yapmadığım ve herhangi bir parçası olmadığım bir suçun sanığı olmaktan dolayı hapisteyim. İçinde bulunduğum durumu anlatmak için doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum.





Hayatla arama kalın duvarlar örüldü. Adeta nefes alamıyorum…Ailemi özledim, 2 oğlumu özledim, arkadaşlarımı, dostlarımı özledim, tasarım yapmayı özledim, kısaca; bir sabah ansızın ve haksızca elimden alınan hayatımı özledim…





Fakat tüm bu mücadele içinde, bu mesajı size suçsuz olmanın verdiği tarifsiz huzurla yazıyorum ve sizlerle tekrar buluşacağım günün özlemiyle hayatımı sürdürüyorum…





Ülkem zor zamanlar geçiriyor ve biliyorum ki yakın zamanda üstesinden gelecektir. Ve bugünler geçtiğinde özellikle iki oğlum babalarıyla gurur duyacaklar ve dahi ülkemde!





SND her zaman hayatımda önemli bir yere sahip oldu. Ve uzun seneler ülkemi temsilen çalışmaktan onur duydum. Emin olun ki, özgürlüğüme kavuştuğum vakit, tasarım için, ülkem için, dünyayı daha güzel yapmak için daha azimle çalışacağım.

Tüm destekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Yakın zamanda görüşmek ümidiyle…





FEVZİ





Silivri 9 No’lu Cezaevi C-3/24







