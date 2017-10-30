Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde hapislerde bulunan kadın ve erkek binlerce insanı ile ailelerinden, vatanlarından koparılan mazlumların durumlarını anlattı. Herkesin hal diliyle dua etmesinin önemini vurgulayan Hocaefendi bu gibi durumlarda insanın ızdırab çekmesi kalbin ritminin ona göre atması, öyle keskin bir duadır ki Kulub'ud Daria'yı baştan aşağı okusanız bu dua kadar etkili olamaz'' dedi.







Özelle Hocaefendi şöyle dedi..





Evet, asıl mesele, sinelere ızdırabın tohum gibi ekilmesi.. sonra o ızdırabın başağa yürüyor gibi katlanarak büyümesi.. bir fide gibi dal-budak salması, ser çekmesi.. ve insanın, hayatını tamamen o inkisar, o teessür içinde sürdürmesi… Aklına zindanlar geldikçe, kardeşlerinin, dostlarının, taraftarlarının, sempatizanlarının orada inlediklerini duyuyor gibi olması… Onlar, orada o meseleye razı olmuş, çok ciddi bir teslimiyet, tefviz ve sika duygusu içindedirler; fakat bu meselenin ayrı bir yanıdır.





Cenâb-ı Hak, gözlerimizi O’na açsın!.. Gözler O’na açılınca, görülmedik şey kalmaz; doğrular, doğru olarak doğruluk zeminine oturur; yalanlar da kuyruklarını kısar, çekilir, inlerine girerler. Günümüzde en rayiç olan şeyler (yalanlar) -yarasalar gibi- ışık etrafı sarınca gider, karanlıklarda tünerler.