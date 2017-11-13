Samanyolu Haber /Gündem / Hayati tehlikesi devam ediyor /13 Kasım 2017 13:22

Hayati tehlikesi devam ediyor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, 11 Kasım'da beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyat edilmişti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi" dedi.

28 Eylül'den bu yana Ataşehir'deki bir özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim'de hastanenin organ nakli bölümü başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan efsanevi sporcu, 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı. Ameliyat, Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştirilmişti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ameliyat sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Yalçın Polat, "Organ fonskiyonlarında bir bozulma yoktu. Yoğun bakımda uzun süre kalan, karaciğer nakli gibi ağır operasyon geçiren hastalarda gördüğümüz enfeksiyonlar zaman zaman oldu ancak gelinen noktada bazı tetkikler sonucu nörolojik bulgularında bir takım gerilemeler gördük. Bunun üzerine tekrar beyin tomografisi ve MR alındı.Beynin sol tarafındaki ödemin arttığını gördük. Bunun üzerine oturup karar verdik ve beynin basıncını azaltmaya yönelik bir ameliyat yaptık çünkü bu durum onun için hayati tehlike arz ediyordu. Kendisi şu an yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Durumunu yakından takibe devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Operasyona katılan diğer doktor Prof. Dr. Gökhan Akdemir ise "Şu durumda tekrar bir ameliyata gerek görülür mü süreç ne getirir bilemiyoruz. Yoğun bakımda takibine devam ediyoruz. Türk halkından dualarını esirgememesini istiyoruz" demişti.

6 EKİM'DE KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞTI

Süleymanoğlu'na karaciğer yetmezliği sebebiyle 6 Ekim'de yaklaşık 8 saat süren bir operasyon sonrasında bir arkadaşının gönüllü donör olmasıyla karaciğer nakli yapılmıştı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat şunları söylemişti:

"Milli sporcumuz, milli kahramanımız Naim Süleymanoğlu yoğun bir tedavi sürecindeydi, ağır bir karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalmıştı. Daha önceden bilinen karaciğer yetmezliği, siroz hastalığı vardı ancak son 15 günde çok akut ve ani gelişen bir tablo gelişti. Yaklaşık bir hafta kadar önce hastanemize aldık. Yoğun bir tedaviden sonra karaciğer nakli için hazırlık yapmamız gerekiyordu. Bunun için en ideal şartı ve zamanı hazırladık. Bu süreç içerisinde canlı verici, kadavra donör adayı bekledik. Çok şükür onlar da oldu. O gün, bugündü. Naim'e çok başarılı bir karaciğer nakil ameliyatı yaptık. Canlı vericili karaciğer nakil ameliyatımız başarılı geçti, yaklaşık 8 saat sürdü ameliyat. Her şey planladığımız gibi sonuçlandı. Kendisi şimdi çok iyi, bir müddet daha yoğun bakımda kalacak. Ümit ediyorum ki inşallah çok daha iyi bir şekile gelecek."
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