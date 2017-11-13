Samanyolu Haber /Ekonomi / Cari açık beklentilerin üzerinde! /13 Kasım 2017 12:58

Cari açık beklentilerin üzerinde!

Cari işlemler açığı Eylül ayında 4.53 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Cari açık beklentilerin üzerinde!



Merkez Bankası verilerine göre cari açık Ocak-Eylül döneminde 31.11 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler açığı ise 39.27 milyar dolar oldu. TCMB açıklamasında, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.41 milyar dolar artarak 6.67 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 171 milyon dolar artarak 1.07 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi. 

Verilere göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon dolar artarak 2.69 milyar dolara yükseldi.
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