Samanyolu Haber /Gündem / Havuzun Noel Baba yalanı çöktü /01 Ocak 2017 10:45

Havuzun Noel Baba yalanı çöktü

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan terör saldırsında saldırgan yakalamazken Havuz medyasının trolleri ortaya birçok maniplasyon haberler yaydılar. Bunlardan bir tanesi de saldırganın içeri 'Noel Baba' kıyafeti ile girdiği şeklinde idi. Noel baba kostümü İçişleri bakanı tarafından yalanlandı

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Binlerce kişi arasına silahla dalıp kaçan teröristi yakalamak için  polis hala çalışıyor. Saldırının hemen ardından havuz medyasının trolleri canlı yayınlara çıkıp saldırganın 'Noel Baba' kıyafeti ile girdiği şeklinde haberler ve yorumlar yaptılar. yıllar önce yayınlanmış bir dizi senaryosunu bugünkü saldırıya başlamaya çalışıp, toplumun bir kesimini karalamaya çalışan trollerin yalanlarını bizzat İçişleri bakanı çürüttü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teröristin mont, pantolonla içeri girdiğini, farklı bir kıyafetle dışarı çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Görgü tanıkları ise birden fazla saldırgan olabileceğini iddia etti. Saldırıda şehit olan polisin ise Burak Yıldız olduğu öğrenildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ihbar var mıydı sorusu üzerine şunları söyledi: Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ gerek PKK gerek DHKP-C içinde bulunduğunuz durumda gerek yabancı servislerden gerekse de kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir.Kimisi isme dayalıdır. Kimisi de daha ziyade bir çerçevedir.Yani, “Şurada bir olay olacak” yönünde… Bunu üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili tedbirler alındı. En yoğun tedbirler de İstanbul’da alındı.Buna yönelik ihbarlar hep söz konusudur.İstanbul Emniyet Müdürümüz de olay saatinden çok kısa süre önce bölgedeydi.Bu tip istihbaratlar sürekli geliyor. Biz olay yerine de gittik. Bir katliam gerçekleştirilmiş. İnsanlık dışı vahşet…
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