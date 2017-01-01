Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve Avustralya'dan yine Türkiye uyarısı /01 Ocak 2017 10:51

ABD ve Avustralya'dan yine Türkiye uyarısı

İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "İstanbul Ortaköy’deki gece kulübünde ateş açıldığı yönünde haberler alınmaktadır. Çok sayıda kişinin öldüğü duyumu alınmıştır" satırlarına yer verdikten sonra vatandaşlarını saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

ABD ve Avustralya'dan yine Türkiye uyarısı



Açıklamada ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun “aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına da yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılılar’ın, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi. Bu mekanların yalnızca restoranlarla sınırlı olmadığı, ticaret merkezleri, ibadet yerleri ve ulaştırma noktaları da olduğu belirtildi.

AVUSTRALYA DA UYARDI

ABD'den sonra Avustralya da vatandaşlarını özellikle İstanbul ve Ankara'ya yapacakları ziyaretler konusunda uyardı.
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