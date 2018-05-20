Havuz okuyucuyu aptal yerine koymaya devam ediyor.... Yeni Şafak doları çökertti!

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde "DOLARIN KRALLIĞI ÇÖKÜYOR" başlığına yer verildi. Gazete, söz konusu iddiasına dayanak olarak Alman Commerzbank'ın raporunu gösterdi.





"DOLARIN KRALLIĞI ÇÖKÜYOR" başlığıyla manşette verilen haberde, "ABD'nin baskı aracı olarak kullandığı doların uluslararası piyasalardaki egemenliği Alman Commerzbank'ın hazırladığı raporda 'Doların kilit para birimi statüsü çöküşe geçti' deniliyor" ifadesi yer aldı.





Yeni Şafak'ın haberinde Türkiye'nin İran ve Çin ile ticaretinde TL kullanarak, ABD'nin dolar baskısından kurtulmaya çalıştığı ileri sürüldü.





Dolar geçtiğimiz günlerde Türk Lirası'na karşı 4.50'yi geçerken, Yeni Şafak gazetesinin böyle bir manşetle çıkması tepkilere neden oldu.





İşte o tepkilerden bazıları:























