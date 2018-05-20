İşte İki yüzlülük örneği... Milleti Yenikapı'da topladılar gemileri İsrail'e yolladılar...





Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına Filistin halkının tepkisini kanla bastıran Tel Aviv yönetimi, Türkiye’den sözlü çıkışlar dışında hiçbir tepki almadı. Meclis'te İsrail'le yapılan anlaşmaların iptal edilmesi için verilen önerge AKP ve MHP oyları ile reddedilirken, iki parti 18 Mayıs Cuma günü BBP'nin de desteği ile Yenikapı'da "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi.





Hükümetin yaptırım konusundaki bu sessizliğinin arkasında, İsrail’e verilen gizli petrol desteği olduğu ortaya çıkmıştı. Dünyadaki tüm tanker hareketlerini takip eden TankerTrackers sitesindeki istatistiklere göre, sadece geçen ay Ceyhan’dan İsrail’e 1,5 milyon varil petrol sevk edildiği ortaya çıkmıştı.