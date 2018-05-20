İşte İki yüzlülük örneği... Milleti Yenikapı'da topladılar gemileri İsrail'e yolladılar...

Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına Filistin halkının tepkisini kanla bastıran Tel Aviv yönetimi, Türkiye’den sözlü çıkışlar dışında hiçbir tepki almadı. Meclis'te İsrail'le yapılan anlaşmaların iptal edilmesi için verilen önerge AKP ve MHP oyları ile reddedilirken, iki parti 18 Mayıs Cuma günü BBP'nin de desteği ile Yenikapı'da "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi.
Hükümetin yaptırım konusundaki bu sessizliğinin arkasında, İsrail’e verilen gizli petrol desteği olduğu ortaya çıkmıştı. Dünyadaki tüm tanker hareketlerini takip eden TankerTrackers sitesindeki istatistiklere göre, sadece geçen ay Ceyhan’dan İsrail’e 1,5 milyon varil petrol sevk edildiği ortaya çıkmıştı.
KINAMAYA DA TİCARETE DE DEVAM
Kudüs'ün İsrail başkenti ilan edilmesi ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması üzerine başlayan eylemlerde 60'ın üzerinde Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine İsrail Büyükelçisi ülkesine yollanmıştı. Ardından Yenikapı'da 'Cumhur ittifakı' partileri (AKP-MHP-BBP) ortak miting düzenlemişti. Ancak Gazze’de Filistin halkı ağır bir ambargo altında acı çekmeye devam ederken, ambargonun kaldırılması konusunda uluslararası toplumu ikna edemeyen Türkiye, İsrail’in petrolde gizli tedarikçisi olmaya devam ediyor.
MİTİNGDEN 1 GÜN SONRA DA İSRAİL'E PETROL SEVK EDİLMİŞ!
TankerTrackers sitesinin yaptığı son paylaşımlar ise, Yenikapı'da yapılan mitingden bir gün sonra da İsrail'e petrol sevk edildiği ortaya çıktı. Sitenin yayınladığı sevkiyat haritasına göre, 19 mayıs günü Ceyhan’dan İsrail’e 1 milyon varil gizli petrol sevkiyatı yapılmış. Yöntem yine aynı. Rotayı Port Said olarak yazan tankerler son anda Aşkelon limanına yöneliyor.
İKTİDAR MEDYASI 'KUDÜS NÖBETİ' VE 'TEL AVİV' TİTREDİ MANŞETLERİ ATMIŞTI
Ceyhan limanından İsrail'in Aşkrlon limanına 1 milyon varil petrol sevkıyatının yapıldığı 19 Mayıs günü çıkan iktidara yakın gazetelerse bir gün önce Yenikapı'da yapılan mitingi ve Kudüs nöbetini başlıklarına taşırken, "İslam dünyasının ortak tavrı Tel Aviv'i titretti" manşetinin mürekkebi kurumadan Aşkelon limanına sevk edilen petrol İsrail'e bir kez daha can suyu olmuştu.
CEYHAN'DAN GİDEN PETROL İSRAİL İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Arap ülkeleri 1973’ten bu yana İsrail’e petrol ambargosu uyguluyor. Dolayısıyla petrol ithalatı İsrail için ulusal güvenlik açısından en stratejik konulardan biri. Uluslararası enerji uzmanlarının hesaplamalarına göre, İsrail’in ihtiyacı olan petrolün yaklaşık 4’te 3’ü Ceyhan’dan tankerlerle sevkedilen petrolle karşılanıyor. Buna Irak Kürdistan menşeli petrol de dahil.
Dolayısıyla Türkiye bu ticarete 'Dur' derse, İsrail üzerinde en çok etkili olabilecek ülkelerden biri.