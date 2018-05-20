Binlerce mağduru olan Jet Fadıl yeni bir numara peşinde

Binlerce mağduru olan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’ün en önemli şirketi Capricegold iflas noktasına geldi. Şirketle ilgili iflas ilanı verilirken; mağdurlara mahkemeye başvurmaları için 15 gün süre verildi. Hakkında 2 bin 442 yıl hapis cezası istenirken serbest bırakılan Akgündüz mağdurları için süre yarın dolacak. Mağdur avukatlarından Dr. Acun Papakçı, Adalet Bakanlığı’nın sorumluğuna dikkat çekerek, “Capricegold şirketinin iflas etmesi, doğrudan şirketten mal kaçırıldığı anlamına gelecektir” uyarısında bulundu.





Jet Fadıl mağdurlarını yakından ilgilendiren dava dosyasının özeti kısaca şöyle:





* İcra takibi başladı: İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde ‘2015/355’ sayılı iflas davası açıldı. Davacılar İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nde ‘2015/6245’ sayılı dosyayla iflas yoluyla adli takip başlattı. 5 Nisan 2018 tarihli duruşmada, mağdurun alacağı 128 bin 418 TL’nin mahkeme veznesine yatırılması ya da alacaklıya verilmesi için 7 gün süre verildi. Aksi halde iflas kararı verileceği uyarısı yapıldı, Capricegold ödemeyi yapmadı.





* İflas süreci başladı: Bu gelişme üzerine 4 Mayıs 2018 tarihinde iflas ilanı yayımlandı. Alacaklılara mahkemeye başvurması için 15 gün süre verildi. Bu süre içerisinde başvurmayan mağdurların itiraz hakkı kabul edilmeyecek. Davaya ise 12 Temmuz 2018 günü yapılacak duruşmayla devam edilecek.





‘Mal kaçırılmasın!’





Mağdur avukatlarından Dr. Acun Papakçı gelinen noktayı gazetemize şöyle değerlendirdi: “Akgündüz’ün kontrolünde olan ve ablası ile eniştesinin ortağı olduğu, müdürlüğünü yeğeninin üstlendiği Capricegold Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Turizm şirketi iflas aşamasına gelmiş durumda. Mahkeme iflas kararı vereceğini ihtar etmesine rağmen 7 günlük süre içinde 124 bin TL yatırılmamış. Bu miktarın 7 günlük sürede yatırılmamasına rağmen bir sonraki duruşma gününe kadar yatırılması durumunda iflas kararı verilemeyeceği için, şirketin son güne kadar beklediği tahmin ediliyor. Bu aşamada önemli olan şirketten mal kaçırılmamasıdır. Ancak iki yıla yakın süredir şirketin malvarlığına el konulmasına yönelik taleplerimiz ceza mahkemesinde reddedilmekte. Yine şirketin tüm sorumluları serbest bırakıldı.. Kuzu kurtlara emanet edilmiştir. Çiftlikbank mavi yumurtaların fotoğrafları ile, Capricegold’da Maldivler’de olmayan otelin fotoğrafları ile para topladı. Çiftlikbank olayında sorumlular Uruguay’da aranıp haklarında kırmızı bülten çıkartılıp, şirketin ve sorumlularının ve hatta yakınlarının mallarına tedbir uygulanırken, bu sistemi onlarca yıldır uygulayan Akgündüz ve şirket ortakları akrabaları serbest bırakılmıştır. Ne şirketin malvarlığı üzerinde tedbir bulunmakta, ne de bu malvarlığında tasarruf edecek kişiler tutuklandı. Şirketin milyonluk malvarlıkları hiçbir tedbir uygulamadan bu kişilere bırakılmıştır. Capricegold şirketinin iflas etmesi, doğrudan şirketten mal kaçırıldığı anlamına gelecektir. Mal kaçırılması durumunda da bu malların hangi süreçte kaçırıldığı önem taşıyacaktır. Resmi kurumların raporlarında, bilirkişi raporlarına dikkat çekilen ceza unsuru taşıyan fiillere rağmen hiçbir tedbir alınmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğu doğacaktır. Sonuçta yargı tehlikeleri görmek ve önlem almak zorundadır. Tüm ayrıntılı açıklamalara rağmen bir önlem alınmaması basit değil, Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunu doğuracak kadar ağır bir hatadır.”