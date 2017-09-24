Havuz medyasına Avrupa'da neden ceza verildi?

Sabah’a Almanya’da vergi cezası







Gazetenin hesaplarında ciddi usûlsüzlükler tespit edildi ve Alman Ticaret Kanunu’na tabi olan şirket 675 bin Euro para cezasına çarptırıldı.





Hesaplara el konulduğu için ceza tahsil edilinceye kadar şirketin gelirleri doğrudan Maliye Bakanlığı’na aktarılacak. Savcılığın şirketin idareci ve ortaklarına ceza davası açabileceği de belirtiliyor.





10 SENEDİR ZARAR ETTİRİLİYOR





Müfettişler yaptıkları incelemede Sabah Almanya’nın 10 senedir nasıl zarara uğratıldığını madde madde tespit etti. Buna göre günde yaklaşık bin adet satan gazeteye, Türkiye’den her ay on binlerce Euro gönderildi ve şirket bu şekilde ayakta tutuldu. Diğer taraftan işe alınanlara ‘transfer ücreti’ ve ‘yüksek maaş’ ödenmeye devam edildi. İşten çıkarılanlara dava olmadan yüksek tazminatlar verilmesi de dikkat çekti.





SABAH CEZAYI MANŞETTEN DUYURDU!





Sabah, vergi cezasını Almanya baskısında manşetten duyurdu. ‘Susturamazsınız’ başlıklı manşette cezanın ‘siyasi gerekçelerle’ verildiği iddia edildi ve şunlar kaydedildi: “Sabah’ın Avrupa’da ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan 5 milyon Türk’ün sesi olması, Almanya’nın insan hakları ihlallerini duyurması Angela Merkel yönetimini rahatsız etti. 15 Temmuz’da Türkiye’yi kana bulayan F.. ve eli kanlı PKK gibi terör örgütlerinin üssü haline gelen Almanya, hukuk dışı vergi cezalarıyla Sabah’ı susturmaya kalkıştı.”



