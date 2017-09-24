Cezaevinde domuz bağlı işkence!

YAŞANANLARI BİR ANNE ORTAYA ÇIKARDI







Edirne F Tipi Cezaevi’nde, tutukluların kameralarla 24 saat izlendiği, kitapların ve gazetelerin kısıtlandığı bunlara karşı çıkan tutukluların el ve ayaklarının domuz bağı şeklinde bağlanarak işkence yapıldığı iddia edildi. Edirne F Tipi Cezaevi’nden sürgün edilen hükümlü Fikret Kara’nın Annesi Naime Emlik Kara, oğlunun yaşadıkları üzerinden Edirne F Tipi Cezaevi’ndeki yaşananları Bir Gün Gazetesi'ne anlattı. Kara, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde verdiği işkence talimatlarıyla birçok kez gündeme gelen Haydar Ali Ak’ın Edirne F Tipi Cezaevi’nde müdür olarak atanmasıyla tutuklu ve hükümlülere yönelik işkencenin arttığına dikkat çekti.





Anne Kara, “Bu genel tepki sonrası süngerli odadan alınan iki genç bu kez darp edilerek tutuklu olmalarına rağmen ancak ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış hükümlülerin tutulduğu gibi tek kişilik hücrelere konuluyorlar. Bu durum siyasi tutsakların tepkisini daha da büyütüyor. Hücrelerin havalandırmalarına ‘Haydar Ali Ak işkenceden vazgeç. İki genci sana yedirmeyeceğiz’ diye yazı yazan tutsaklar, havalandırma kapılarını ve pencereleri öyle bir dövüyorlar ki hepsini kırıyorlar. Apar topar sürgünler başlıyor” diye konuştu.





ÇOCUKLARIMIZI BU İŞKENCECİLERİN ELİNE BIRAKMAYACAĞIZ





Protestolar gerekçe gösterilerek oğlunun da aralarında bulunduğu siyasi tutukluların 11 Eylül sabahı apar topar Edirne F Tipi Cezaevi’nden sürgün edildiğini anlatan Kara, sürgün öncesi Haydar Ali Ak’ın talimatıyla ve başgardiyan Sinan Avcı’nın öncülüğünde oğlu Fikret Kara’nın feci şekilde darp edilip, kaburgaları kırıldığını, Barış Aras, İleri Kızılaltun, Ayberk Demirdöğen’in ise domuz bağı yapılarak süngerli odaya kapatıldığını aktardı. 11 Eylül’ün ardından bir sürgünün de 12 Eylül günü gerçekleştirildiğini dile getiren Kara, bu sürgünde Sadık Çelik, Eren Odabaşı, Hüseyin Özen ve Osman Beyazkaya isimli tutukluların darp edilerek götürüldüğünü söyledi. Kara, oğlunun çıplak aramaya tabii tutulduğu Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne, Barış Aras, İleri Kızılaltun ise Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sürgün edildiğini belirtti. Edirne F Tipi Cezaevi Müdürü Haydar Ali Ak ve cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Kara: “Çok kaygılıyım ve öfkeliyim, çocuklarımıza bu işkenceyi yapanların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.