Samanyolu Haber /Gündem / Havayolu şirketleri o bavulları yasakladı /09 Aralık 2017 01:40

Havayolu şirketleri o bavulları yasakladı

ABD'de havayolu şirketleri akıllı bavulların uçaklarına alınmasına yasak getirdi.

Havayolu şirketleri o bavulları yasakladı

Bu yasak için tek bir kriter koyan havayolu şirketleri akıllı bavulun uçağa alınması için çıkarılabilir bir bataryası olması gerektiğini açıkladı. 

Başka bir deyişle bu özelliği bulunmayan akıllı bavullar artık yolculuklarda kullanıcılarına eşlik edemeyecek.  Söz konusu karar 15 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu karar sonrası akıllı bavul üreticileri havayolu şirketleri ile bir araya gelmeyi planladıklarını duyurdu. 

Ürünlerin uçuşlarda bir risk getirmediğini savunan firmalar, gerekli kanıtları sunduktan sonra bu yasağı yürürlüğe girmeden kaldırılabileceğini düşünüyor.
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