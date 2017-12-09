Milli Eğitim, Bilal'in vakfından sonra Sümeyye'nin derneğiyle de protokol imzaladı!





AKP yandaşı vakıf ve derneklerin eğitime dahil edilmesi süreci, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) imzaladığı son protokolle ivme kazandı.





Milli Eğitim Bakanlığı, AKP döneminde 151 şubeye ulaşan İlim Yayma Cemiyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurucu olduğu Birlik Vakfı ve cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, Bilal Erdoğan'ın etkin olduğu TÜRGEV ve TÜGVA'nın ardından, şimdi de Cumhurbaşkanı’nın küçük kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetici olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile protokol imzaladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ile KADEM arasında kasım ayında imzalanan protokolün adı, “Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü.”





Protokolün amacı, verilen kurslar çerçevesinde öğrencilere sertifika sağlamak. Üç yıl boyunca geçerli olacak protokol uyarınca Bakanlık, adeta KADEM’in eğitim sistemine dahli için seferber olacak. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, KADEM’in başlatacağı bu kurslarla ilgili bildirimleri valiliklere ve milli eğitim müdürlüklerine bildirecek. MEB’in veri bankası sistemi olan "e-yaygın"ı KADEM’e açacak.





PARALAR MEB'TEN





Protokole göre Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) müdürlüklerinin de ağır yükümlülükleri var. İşte o sorumluluklardan bazıları:





-Kurslar ile ilgili her türlü planlama, uygulama ve organizasyonu yapacaklar.





-Bu eğitimlerde ihtiyaç duyulan eğitimcileri görevlendirecek ve mevzuatına göre ücretlerini ödeyecekler.





-Sınavların mevzuata uygun yapılmasını sağlayacak.





KURS MEKANLARI BELİRSİZ





Protokole göre KADEM’e fazla bir sorumluluk da kalmıyor. Yükümlülükler arasında; öğrencilerin kurslara katılımını sağlamak (nasıl yapılacağı belirsiz), eğitim verilecek ortamın hazırlanması ve araç-gereç temini gibi kolay maddeler var. Protokolde bir başka göze çarpan nokta ise kurs verilecek yerlerin belirsizliği. Çünkü öncelikle Halk Eğitim Merkezleri’nin kullanılacağı belirtilen protokolde, bu mekânlar uygun olmazsa kursun nerede yapılacağına KADEM’in karar vereceği notu düşülmüş.





HER KONUDA "UZMAN" VAKIF





Protokol çerçevesinde KADEM’in açacağı kursların geniş yelpazesi de dikkat çekiyor. Kimler tarafından nasıl verileceği belli olmayan kursların bazıları şunlar: Ahşap teknolojisi, can ve mal güvenliği, gıda teknolojisi, hayvan yetiştiriciliği, kişisel gelişim, tarım teknolojisi, gazetecilik, radyo ve televizyon....