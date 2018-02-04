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Hatay'da karakola saldırı
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Hatay'da karakola saldırı
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04 Şubat 2018 21:11
Hatay'da karakola saldırı
Hatay'ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1'i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi.
SHABER3.COM
Hatay'ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1'i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
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