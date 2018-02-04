Erdoğan, Afrin'i oya çevirmenin hesabını yapıyor

The Washington Post’un Ortadoğu muhabiri Erin Cunningham, Türkiye’nin Afrin harekatını değerlendirdiği yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkta oluşan korkuyu seçimlerde oy olarak geri döndürmenin hesabını yaptığını belirtti.





Analistlerin konuya ilişkin görüşlerine dayandırdığı yazısında Cunningham, Afrin harekatının içeride ciddi bir Amerika düşmanlığına neden olduğunu belirterek, iki müttefik NATO üyesi ülkenin ilişkilerinin en kötü dönemini yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.





'OPERASYON SEÇİME HAZIRLANAN ERDOĞAN'A DESTEĞİ ARTIRDI'





Afrin harekatının hemen ardından halktaki genel kanının medyanın da yönlendirmesiyle destek şeklinde kendini gösterdiğini yazan Cunningham, harekat ile birlikte ulusalcı söylemin arttığını, bunun da önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Erdoğan’ın elini güçlendirdiğini ifade etti. Gazete manşetlerinde Afrin harekatını destekleyen haberlerin yer aldığı ve camilerden savaşan Türk askerleri için dualar edildiğini hatırlatan Cunningham, muhalefettin bile bu rüzgâra kapıldığını, savaşa karşı çıkan aralarında doktor ve yazarların da olduğu pek çok kişinin ise tutuklandığına dikkat çekti.





‘HALKIN YÜZDE 90’Nİ TERÖR’DEN AMERİKAYI SORUMLU TUTUYOR’





Yazının dikkat çeken diğer bölümleri ise şöyle: "Yapılan anketler Türkiye halkının çoğunluğunun operasyonu desteklediğini gösteriyor. MAK tarafından yapılan ve daha çok hükümet yanlısı medya kuruluşlarında çıkan anket sonruçlarına göre halkın 82’si operasyonun başarılı olduğunu düşünüyor. Aynı araştırmada halkın yüzde 90'ı ise Amerika'nın PKK ve YPG’yi desteklediğine inanıyor.





İki NATO üyesi ülkenin ilişkilerinin tarihindeki en kötü dönemini yaşadığını belirten Ortadoğu uzmanı, İstanbul’da yaptığı görüşmelerde YPG’yi terör örgütü olarak gören halkın Amerikan'nın desteğini de anlayamadığını belirtti.





‘HALK TERÖRİSTLER İLE SAVAŞILDIĞINA İNANIYOR'





Cunningham değerlendirmelerini vatandaş görüşleriyle de destekliyor. Cunningham, 30 yaşındaki organizatör Yadagar Karakul'un "Hükümeti destekleyen biri değilim. Ancak Afrin’de Türkiye sınırındaki teröristlere karşı ülke topraklarını koruyor. Dünyanın hiçbir yerinde YPG’yi kastederek teröristler ile anlaşma yapamazsınız" dediğini yazdı.





İstanbul Tophane'deki bir kahvehanede 39 yaşındaki işsiz İhsan Gümüş isimli vatandaş ile görüşmesini ise Cunningham şöyle aktarıyor: “Suriye tüm dünya için sorun olmaya başladı. Eğer hükümetin söylediği gibi sınırdaki teröristler ile savaşılıyorsa bende bu operasyona destek veririm.”





YPG’nin Suriye’de devam eden savaş nedeniyle yaşanmakta olan kargaşa ortamında bölgede yaşayan Kürtleri korumaya çalıştığını belirten deneyimli muhabir, Türk savaş uçaklarının bombardıman altında tuttuğu Afrin'e düzenlendiği harekât ile Kuzey Suriye’de tampon bölge kurmayı amaçladığını belirtti.





'TÜRK ASKERİNİ MENBİÇ'TE AMERİKAN ASKERİ KARŞILAR'





Harekatı YPG kontrolündeki Mınbiç’e doğru operasyonu genişleteceğini belirten Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Cunningham, bununla Türk askerilerinin direkt olarak Amerikan güçleriyle karşı karşıya gelecekleri değerlendirmesinde bulundu.





Ülkedeki son değişimlerin Türk halkının Suriye konusunda muhalefet iken nasıl bu savaş ile taraf haline geldiğini belirtenCunnigham, bunun açık uçlu bir savaş olduğunu yazdı.





Halkın hükümetin 2013-2015 yılları arasında başlattığı 'barış' görüşmelerini de desteklediğini hatırlatan Cunnigham, genel kaanatin Suriye ve Kürtler konusunda olumsuz anlamda değişim gösterdiğinin gözlemlendiğini belirdi. Cunnigham “Yeni Sultan: Erdoğan ve Modern Türkiye’nin Krizleri’ kitabının yazarı Uluslar İlişkiler Uzmanı Soner Cağaptay'ın "Operasyonun Erdoğan tarafından ustalıkla' yönetildiği ve medyanın zafer kazanıldığı şeklindeki haberler ile şimdi bir seçim çağrısı yapılması durumunda Erdoğan’ın kazançlı çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu" yazdığını belirtti.