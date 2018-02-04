Samanyolu Haber /Gündem / CHP Kurultayı'ndan çok sayıda kişi acil servislere koştu... /04 Şubat 2018 21:14

CHP Kurultayı'ndan çok sayıda kişi acil servislere koştu...

CHP Kurultayı'nda 70'e yakın kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılanların dağıtılan yemekten zehirlendiği iddia edildi.

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CHP Kurultayı’na katılan 70’e yakın kişinin dağıtılan döner ve kumanyadan zehirlendiği öne sürüldü.

Basın mensupları ve özel güvenlik görevlerinin aralarında olduğu çok sayıda kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 
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