Hatay’da seçim günü Suriyelilere sokağa çıkma yasağı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili güvenlik toplantısında, seçim günü kentteki geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilere dışarı çıkma yasağı getirilmesi, evlerde kalan Suriyelilerin ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde karar verildiğini açıkladı.





Birkaç hafta önce Gaziantep’te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir toplantı yaptıklarını dile getiren Vali Doğan, bugün de o toplantıda alınan kararların Hatay’da uygulanmasıyla ilgili bir araya geldiklerini söyledi. Vali Doğan “Seçim Koordinasyon Merkezi” GAMER’i kurduklarını belirterek, Hatay’da yaşayan Suriyeliler için alınan kararları şöyle duyurdu:





“Geçici Barınma Merkezleri'nde yaşayan Suriyeli misafirlerimiz, seçim günü Geçici Barınma Merkezleri'nden dışarı çıkmayacaklar. Ayrıca Suriyeli kanaat önderleri ile tüm ilçelerimizde yapılan görüşmelerde, kendi imkanları ile tuttukları evlerde yaşayan Suriyeli misafirlerimizden de seçim günü mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları rica edildi.”