Samanyolu Haber /Gündem / Taraf Davası yine ertelendi... Mehmet Baransu'ya tahliye yok /04 Şubat 2019 15:57

Taraf Davası yine ertelendi... Mehmet Baransu'ya tahliye yok

Kapatılan #Taraf gazetesi yöneticileri ve muhabiri #MehmetBaransu'nun yargılandığı davanın görülmesine bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Baransu rahatsızlığı sebebiyle duruşmaya katılamazken tahliye talebi reddedildi

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Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur'un İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasının 14. duruşması yapıldı. 

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan MehmetBaransu rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya gelemedi. Baransu’nun bu celsede savunmasını tamamlaması bekleniyordu.

Baransu gelemeyince  duruşma ertelendi Davanın bir sonraki duruşması için iki oturum öngörüldü. Duruşma, Cuma 22 Mart ve Pazartesi 25 Mart’ta görülecek.

Mehmet Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, katılma taleplerinin ise Baransu’nun savunmasının alınmasının ardından değerlendirmesine karar verdi. 
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