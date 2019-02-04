Taraf Davası yine ertelendi... Mehmet Baransu'ya tahliye yok

Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur'un İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasının 14. duruşması yapıldı.





Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan MehmetBaransu rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya gelemedi. Baransu’nun bu celsede savunmasını tamamlaması bekleniyordu.







Baransu gelemeyince duruşma ertelendi Davanın bir sonraki duruşması için iki oturum öngörüldü. Duruşma, Cuma 22 Mart ve Pazartesi 25 Mart’ta görülecek.





Mehmet Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, katılma taleplerinin ise Baransu’nun savunmasının alınmasının ardından değerlendirmesine karar verdi.