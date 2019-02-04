Samanyolu Haber /Gündem / Soyer ve soylara geçen utanç belgesi /04 Şubat 2019 15:33

Soyer ve soylara geçen utanç belgesi

CHP’nin İzmir belediye başkan adayı Tunç Soyer’in babası eski Askeri Savcı Nurettin Soyer sebebiyle tartışma konusu.

SHABER3.COM

Ali Emir Pakkan-  Samanyoluhaber.com 

Tunç Soyer’i n İzmir adaylığı, babası Savıcı Nurettin Soyer’’i gündeme getirdi. 12. Eylül darbesinin tüm günahlan, dönemin Askeri Savcılarından Soyer’e yüklendi ve “Böyle işkenceci  bir babanın oğlu nasıl aday olur? “ dendi!

Nurettin Soyer’in adı hep olağanüstü dönemlerde öne çıktı.

12 Mart’ta.İzmir Sıkıyönetim savcısıydı. Nur talebeleri hakkında iddianame hazırladı. Fethullah Gülen Hocaefendi’yi de yargıladı.

1980’de Anlara sıkıyönetim savcısıydı.
MHP, MSP ve Dev Yol iddianamelerini hazırladı. Cezaevlerinde işkence vardı. Mamak’daki C-5 dünya işkence tarihine geçti.

Nurettin Soyer, 1998’de uzun süre çektiği hastalıktan kurtulamayarak, 65 yaşında öldü.

12 Eylül davalarında Türkeş’ten sonra 2 numaralı sanık olarak yargılanan Agah Oktay Güner, darbenin yıldönümünde cezaevlerindeki işkenceleri anlatan bir yazı kaleme almıştı. Eski Bakan, yazısının sonunda, “12 Eylül işkenceleri, cuntacı asker ve polislerin soylarına yetecek bir utanç belgesidir. “
demişti. (14 Eylül 2017, Yeniçağ) )

39 yıl sonra Nurettin Soner’in oğlunun karşısına işte o utanç belgeleri çıktı!

Hiç kuşkunuz olmasın...

Bugünkü zalimleri ve onların soylarından gelenleri de bekleyen akıbet bundan farklı olmayacaktır.

Keşke biraz ders çıkarta bilselerdi.
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