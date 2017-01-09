Samanyolu Haber /Gündem / Hastaneden İsmail Kahraman açıklaması /09 Ocak 2017 22:20

Hastaneden İsmail Kahraman açıklaması

Hastanede tedavi gören Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Hastaneden İsmail Kahraman açıklaması



Sosyal medya Kahraman’ın sağlık durumu ilgili yer alan haberler üzerine yapılan açıklamada, Kahraman’ın tedavinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. Kahraman’ın kaldığı Güven Hastanesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan asılsız haberler nedeniyle yeniden açıklama yapma gereği duyulmuştur.

TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın geçirmiş olduğu ameliyat ile ilgili sağlık durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edilmiş olup, yakından izlem amacıyla tedavisine Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam edilmektedir.”
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