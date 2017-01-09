78 milyonun geleceğini görüşen AKP'li vekiller bakın ne yapıyorlar

Anayasa değişiklik teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulu'ndaki oturumların Meclis tarafından televizyolarda canlı yayınla verilmesi sosyal medyayı hareketlendirdi Özellikle CHP'li vekiller genel kurul salonundan görüntü ve fotoğraf paylaştılar . CHP'li Ali Şeker, Türkiye'nin 'geleceğinin' oylandığı anayasa değişiklik görüşmelerinde Meclis'te uyuyan AKP'li vekillerin fotoğraflarını sosyal medya hesabı twitter'dan paylaştı. Fotoğraftaki vekillerin bazıları uyuyor bazıları da görüşülenlerle ilgilenmiyor







