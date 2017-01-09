Samanyolu Haber /Gündem / 78 milyonun geleceğini görüşen AKP'li vekiller bakın ne yapıyorlar /09 Ocak 2017 22:07

78 milyonun geleceğini görüşen AKP'li vekiller bakın ne yapıyorlar

Meclis Tv kapanınca Türkiye'nin geleceğinin oylandığı anayasa görüşmelerinden görüntüleri CHP 'li Milletvekilleri paylaştı. Hele bir fotoğraf var ki pes dedirtti

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Anayasa değişiklik teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulu'ndaki oturumların Meclis tarafından televizyolarda canlı yayınla verilmesi sosyal medyayı hareketlendirdi Özellikle CHP'li vekiller genel kurul salonundan görüntü ve fotoğraf paylaştılar . CHP'li Ali Şeker, Türkiye'nin 'geleceğinin' oylandığı anayasa değişiklik görüşmelerinde Meclis'te uyuyan AKP'li vekillerin fotoğraflarını sosyal medya hesabı twitter'dan paylaştı. Fotoğraftaki vekillerin bazıları uyuyor bazıları da görüşülenlerle ilgilenmiyor 


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