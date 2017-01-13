Hani o polisler darbeciydi?







15 Temmuz sonrasında "darbeci" "vatan haini" diye AKP tarafından meslekten ihraç edilen ve askerliğini yapmamış 10 bine yakın polis askere alınıyor. Çağrı kağıtları gitmeye başladı.





ÇAĞRILAR GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI









Habertürk'te yer alan bilgiye göre; bu durumda olan polis ve amirlere çağrı gönderilmeye de başlandı. Söz konusu polislerin, muayene işlemlerini yapmaları için askerlik şubelerine başvurmaları istendi.





10 YIL ÜZERİ ASKERDEN MUAF TUTULMUŞTU





2011 yılında çıkarılan “6109 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” göre; 10 yıllık hizmetin ardından polislerin askerliklerini yapmış sayılacağı belirtilirken, bu süreyi doldurmadan polislik mesleğinden ayrılan veya meslekten atılan kişilerinse askerlik görevlerini yapmaları gerekiyor.





8 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “6109 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da şu ifadeler yer almıştı: “Bugün itibarıyla, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan polis memurları terhis edilecektir. Yine bugün itibarıyla, polis memuru olup da çeşitli nedenlerden dolayı haklarında yoklama kaçağı, bakaya suçu nedeniyle adli tahkikat yapılanlar hakkında işlemler durdurulacaktır. Polis memurlarının, polis eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapanların, polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavlarını kazananların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek, 10 yıl sonra askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.”