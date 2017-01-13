Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun ekibi özel olarak izleniyor /13 Ocak 2017 11:42

Davutoğlu'nun ekibi özel olarak izleniyor

AKP eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun listesinden vekil seçilenleri özel olarak izliyor...

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Davutoğlu'nun ekibi özel olarak izleniyor

İlk erken seçim söylemi, başkanlık sistemini getiren Anayasa Paketi’nin Meclis gündemine gelmesine çok kısa bir zaman kala, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan gelmişti. Elitaş, paketin TBMM’den geçmemesi durumunda erken seçimin kaçınılmaz olacağını söylemişti. Şimdi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, başkanlık sistemini öngören anayasa paketinin reddedilmesi durumunda, erken seçimin gündeme geleceğine ilişkin sözleri, dün en az Genel Kurul’daki tartışmalar kadar çok konuşuldu. AK Parti ve MHP yöneticilerinin, ‘erken seçim’ söylemiyle, paketin özellikle ikinci tur oylamasında, maddelerden birinin veya tamamının düşmesine neden olabilecek bir hareketi önlemeyi amaçladığı, ‘hayır’ deme olasılığı olan firecilere karşı ‘listeye konulmama’ mesajı taşıdığı iddia ediliyor.

‘Hayır’cılara liste mesajı

Hem AKP hem de MHP yöneticilerinin, pakete yönelik endişeleri olan milletvekillerini saptama sorunu bulunmuyor. Bu konu, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen ay yaptıkları görüşmede gündeme gelmiş ve Bahçeli, partisindeki firenin 15’i bulabileceğini ifade etmişti. AKP’de ‘başkanlık sisteminin denge ve denetimden yoksun kurgulanmasına’ itiraz eden milletvekilleri olduğu da biliniyor.

AKP’de her 10 milletvekilini bir vekilin izlemeye aldığı iddia ediliyor. Partide, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kontenjanından seçilen vekiller üzerinde de özel bir izleme yapılıyor.

1 Kasım 2015’te milletvekili seçilen, vekillikte henüz iki yılı dolmayan, seçilemezlerse milletvekili emeklisi olma hayalleri sona erecek isimler için erken seçim kararı büyük sıkıntıya yol açacak.

Hürriyet
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