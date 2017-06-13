Samanyolu Haber /Gündem / Hangi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu doğru söylüyor... /13 Haziran 2017 03:01

Hangi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu doğru söylüyor...

Çavuşoğlu 15 Temmuz'daki destekleri için Birleşik Arap Emirliklerine önce teşekkür etti sonra darbenin arkasında BAE var dedi

SHABER3.COM

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 15 Temmuz darbe girişimini fonladığını iddia ettiğini köşesine taşıdı.
 
'15 Temmuz'u fonlayan Körfez ülkesi' başlıklı yazısında Acet, İstanbul Beyoğlu Belediyesi'nin birkaç ayda bir düzenlediği 'Beyoğlu Buluşmaları' isimli platformda konuşmacı olan Çavuşoğlu'nun, konuyu dile getirdiğini ifade etti. Acet'in yazısının ilgili kısımları şöyle:
"Uhdesindeki konularla ilgili ufuk turu yapan Çavuşoğlu, konuşmasının bir yerinde 'Türkiye'deki darbe girişimine parasal destek sağlayan bir Müslüman ülkeden' söz edince kulak kabarttık.
Bakanın ağzından duyduğumuz cümle şöyle bir şey idi: "Türkiye'deki darbe kalkışmasına, hükümeti gayrı meşru yöntemlerle devirme çabalarına bir ülkenin 3 milyar dolar para desteğini sağladığını biliyoruz. Üstelik bu, Müslüman bir ülke." 
Konuşma devam ederken, "Çavuşoğlu hangi ülkeyi işaret ediyor?" diye sorduk. Cevap tahmin ettiğimiz gibiydi: "Birleşik Arap Emirlikleri…""
 
ÇAVUŞOĞLU DAHA ÖNCE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ!
 
15 Temmuz'un ardından Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine teşekkür eder Çavuşoğlu "Hain darbe girişimi karşısındaki dayanışmaya müteşekkiriz" demişti.


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