Hangi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu doğru söylüyor...

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 15 Temmuz darbe girişimini fonladığını iddia ettiğini köşesine taşıdı.

'15 Temmuz'u fonlayan Körfez ülkesi' başlıklı yazısında Acet, İstanbul Beyoğlu Belediyesi'nin birkaç ayda bir düzenlediği 'Beyoğlu Buluşmaları' isimli platformda konuşmacı olan Çavuşoğlu'nun, konuyu dile getirdiğini ifade etti. Acet'in yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Uhdesindeki konularla ilgili ufuk turu yapan Çavuşoğlu, konuşmasının bir yerinde 'Türkiye'deki darbe girişimine parasal destek sağlayan bir Müslüman ülkeden' söz edince kulak kabarttık.

Bakanın ağzından duyduğumuz cümle şöyle bir şey idi: "Türkiye'deki darbe kalkışmasına, hükümeti gayrı meşru yöntemlerle devirme çabalarına bir ülkenin 3 milyar dolar para desteğini sağladığını biliyoruz. Üstelik bu, Müslüman bir ülke."

Konuşma devam ederken, "Çavuşoğlu hangi ülkeyi işaret ediyor?" diye sorduk. Cevap tahmin ettiğimiz gibiydi: "Birleşik Arap Emirlikleri…""

ÇAVUŞOĞLU DAHA ÖNCE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ!

15 Temmuz'un ardından Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine teşekkür eder Çavuşoğlu "Hain darbe girişimi karşısındaki dayanışmaya müteşekkiriz" demişti.







