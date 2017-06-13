Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem Dumanlı kendisine yöneltilen eleştiri ve sorulara cevap veriyor... /13 Haziran 2017 02:46

Ekrem Dumanlı kendisine yöneltilen eleştiri ve sorulara cevap veriyor...

Yurt dışında sürgün hayatı yaşayanlar Türkiye ile ilgili ne düşünüyor? Acıları nasıl paylaşıyor?

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

AKP iktidarının KHK ile kapattığı Zaman Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, kendisine yöneltilen eleştiri ve sorulara YouTube üzerinden cevap vermeye başladı. 

You Tube kanalından yaptığı 3. yayında  kendine gelen sorulara cevap veren Dumanlı önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 22 dakikalık videoda  açıklamalarda Yurt dışında sürgün hayatı yaşayanlar Türkiye ile ilgili ne düşünüyor? Acıları nasıl paylaşıyor?sorularını cevapladı. Tarihten ve Peygamber efendimiz zamanında da örnekler veren Dumanlı 'İnsanların canlarından çok sevdiği vatanlarından mecburen ayrılık olduğunun söyledi. 

Türkiye'nin yaşadığının en büyük beyin göçü olduğuna dikkat çeken Dumanlı bu sürgüne sebebiyet verenlerin tarih karşısında hesap vereceğinin altını çizdi... 

  
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