Ekrem Dumanlı kendisine yöneltilen eleştiri ve sorulara cevap veriyor...





You Tube kanalından yaptığı 3. yayında kendine gelen sorulara cevap veren Dumanlı önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 22 dakikalık videoda açıklamalarda Yurt dışında sürgün hayatı yaşayanlar Türkiye ile ilgili ne düşünüyor? Acıları nasıl paylaşıyor?sorularını cevapladı. Tarihten ve Peygamber efendimiz zamanında da örnekler veren Dumanlı 'İnsanların canlarından çok sevdiği vatanlarından mecburen ayrılık olduğunun söyledi.





Türkiye'nin yaşadığının en büyük beyin göçü olduğuna dikkat çeken Dumanlı bu sürgüne sebebiyet verenlerin tarih karşısında hesap vereceğinin altını çizdi...





AKP iktidarının KHK ile kapattığı Zaman Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, kendisine yöneltilen eleştiri ve sorulara YouTube üzerinden cevap vermeye başladı.