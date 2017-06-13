Ankara'da sürpriz görüşme

Yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da katıldı.





KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİYE OLAN İHTİYACI BİRLİKTE VURGULADIK





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile iftar yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, "Demokrasiye olan ihtiyacı birlikte vurguladık. Görüşlerimiz farklı olabilir; ama sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Umarım bundan sonra da görüşmelerimiz devam eder" dedi.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep Milletvekili Özdağ ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Ankara’daki yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl ile Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özdağ, iftar yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.