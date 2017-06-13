Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da sürpriz görüşme /13 Haziran 2017 03:22

Ankara'da sürpriz görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ankara'da sürpriz görüşme

Yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da katıldı.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİYE OLAN İHTİYACI BİRLİKTE VURGULADIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile iftar yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, "Demokrasiye olan ihtiyacı birlikte vurguladık. Görüşlerimiz farklı olabilir; ama sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Umarım bundan sonra da görüşmelerimiz devam eder" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep Milletvekili Özdağ ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Ankara’daki yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl ile Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özdağ, iftar yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ÖZDAĞ: KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME OLDU

Referandum sürecini ve referandum sonrası gelişmeleri Kılıçdaroğlu’yla birlikte değerlendirdiklerini belirten Özdağ, "Bu akşam CHP Sayın Genel Başkanı’nın davetiyle buradayız. Referandum sürecini ve referandumdan sonra gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdik. Kapsamlı bir değerlendirme oldu. Ben kendisine ve CHP’ye bu davetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİSİ GELİŞMİŞ BİR TÜRKİYE’DE YAŞAMAK İSTİYORUZ

Görüşmelerinin bundan sonra da devam etmesini dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Hocam, gayet güzel özetledi; ama küçük bir ayrıntı vereyim. Tarihten de söz ettik. Geçmişten de söz ettik. Tarihin derinliklerine sağ olsun, hocalar sayesinde değindik. Demokrasiye olan ihtiyacı birlikte vurguladık. Görüşlerimiz farklı olabilir; ama sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Demokrasisi gelişmiş bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Umarım bundan sonra da görüşmelerimiz devam eder"
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