Hanefi Avcı 15 Temmuz'dan 2 hafta önce darbecilerle görüştü mü?

Hanefi Avcı 15 Temmuz'da rol aldı mı?





Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, “Erken Uyarı / Devlet Bilgisi” adlı yeni bir kitap kaleme aldı.





Kitapta 15 Temmuz'dan 2 gün sonrasına dair çok ilginç bir detay var.













İddiaya göre; 17 Temmuz 2016’da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne mail yoluyla iki ihbarda bulunuldu.







İhbar maillerinde, WhatsApp üzerinden yapılan bazı mesajlaşmaların ekran görüntüleri vardı.













İhbar e-maillerini Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bir üst yazı ile Emniyet mensuplarının kullandığı, darbe ile ilgili konuşmalar olduğu kanaatiyle Ankara Savcılığı’na ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirdi.







Yazışmalar 29 Haziran 2016 gününe yani darbeden 2 hafta öncesine aitti. Ve konuşan kişiler iki hafta sonra yaşanacaklardan haberdardı. Gerekli hazırlıkları yapmayı ve tedbirleri almayı konuşuyordu.





Darbeye katılacak kişilerden ve kullanılacak silahlardan söz ediliyordu.





Avcı'nın kitaptaki anlatımlarına göre ihbar mailleri ve WhatsApp konuşmaları hakkında bilirkişi raporu hazırlatılmasına karar verildi. Ardından operasyon yapılacaktı.





Ancak…







O operasyon yapılmadı.





Çünkü eski emniyet müdürünün iddiasına göre 19 sayfalık bilirkişi raporu yazışmaların sahte olduğunu söylüyordu.





KİM BU 'HAKAN'?





Odatv'nin haberinde Avcı'nın yazıştığı 'Hakan' adlı kişinin kim olduğu bilirkişi raporunun kim tarafından hazırlandığı bilgisine yer verilmedi.





Ve yine iddiaya göre Avcı'yı 15 Temmuz'a dahil etmeye çalışanlar hala etkin görevdeydi ve Emniyet, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı işin üstüne gitmiyordu.





Odatv'deki haberde Hanefi Avcı'nın her gün yüzlerce insanın delilsiz nedensiz tutuklandığı bir süreçte bu kadar etkin konumdaki insanların 'kumpas'ından nasıl kurtulduğuna dair detay yok. Yine kendisine kumpas kurmakla suçladığı insanların isimlerini vermemesi de ilginç.





Daha da ilginci ise tam da 'Kontrollü darbe' iddiaları tartışılırken Avcı'nın 'Erken uyarı/Devlet Bilgisi' isimli bir kitap yazması ve böylesi bir olayı bizzat kendisinin gündeme getirmesi...







