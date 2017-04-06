Samanyolu Haber /Ekonomi / Anadolu'daki küçük oteller bitti /06 Nisan 2017 14:26

Anadolu'daki küçük oteller bitti

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Booking.com aleyhine TÜRSAB tarafından açılan davada mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararını durdurmak için bugün mahkemeye başvuruda bulundu.

SHABER3.COM

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Booking.com aleyhine TÜRSAB tarafından açılan davada İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce alınan Booking.com'a erişimin durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulundu. Başvuru bugün TÜROB adına Hukuk Müşavirliği tarafından yapıldı.

Konaklama sektörü olumsuz etkilendi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜROB; Booking.com'un Türkiye otellerinin satışının durdurulması kararının, halihazırda çok zor bir dönem geçiren konaklama sektörünü daha da zor bir durumda bıraktığını kaydetti.

Açıklamada, Türkiye genelinde konaklama sektörünün tamamının olumsuz etkilenmesinin yanında, bu kararla birlikte özellikle pazar paylarının büyük bir kısmını Booking'den sağlayan Anadolu'da yer alan oteller ile Türkiye sathındaki küçük otellerin bir anda tüm kaynaklarının kesildiği belirtildi ve şöyle denildi:

Booking.com'u kapatmakla vatandaş cezalandırılıyor

"Hukukun üstünlüğü şüphesizdir ve Booking.com'un yasalara aykırılığı tespit edilmesi halinde yanlış/haksız rekabete yol açan uygulamalarını düzeltilmesi sağlanmalıdır. Ancak yargılama sürecinin devam etmesine karşın Booking.com'un faaliyetinin durdurulması, booking.com'dan ziyade sektörü ve vatandaşı cezalandırır nitelikte oldu. Ayrıca bu karar, uluslararası alanda ülkemize yönelik olumsuz algının oluşmasına sebebiyet veriyor. Hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutan Birliğimiz, yasalara aykırı uygulamalarının giderilmesi aşamasında, sektörün tüm paydaşlarının çıkarlarının korunması gerektiğini ana ilke olarak kabul ediyor."


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