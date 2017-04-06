İşkence suçu zaman aşımına uğramadı, 89 yaşında hapse gönderildi

55 yıl önce cezaevinde yaşanan ölümlerden, dönemin cezaevi müdürü suçlu bulunarak cezaevine kondu. 89 yaşındaki adam, 20 yıla mahkum oldu.





Romanya’da ağır komünizm şartlarının hüküm sürdüğü 1958-1963 yıllarında, Periprava cezaevindeki tutuklulardan 103’ü açlık, hastalık ve işkenceden kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.





Ölenlerin hesabı 50 yıl sonra bile olsa soruldu. Dönemin cezaevi müdürü İoan Ficior, 20 yıl hapse mahkum oldu. Ficior’un yüksek mahkemeye yaptığı itiraz reddedilince, 89 yaşındaki adama cezaevi yolu göründü. Yaşlı adamı evinden iki polis alarak cezaevine götürdü.



