Samanyolu Haber /Sağlık / Hamilelikte yenen sert kabuklu yemişler çocukların zekasını artırabilir /08 Mayıs 2019 22:28

Hamilelikte yenen sert kabuklu yemişler çocukların zekasını artırabilir

İspanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, hamilelikte yenen sert kabuklu yemişler, çocukların zekasını uzun vadede olumlu etkiliyor.

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Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü'nde yapılan araştırmada, hamileliğin ilk 3 ayında sert kabuklu yemiş yiyen annelerin çocuklarının dikkat süresi, kısa süreli hafıza ve bilişsel fonksiyonlar bakımından daha gelişkin olduğu görüldü.

Araştırmada, İspanya'da 2200 hamile kadın ve çocukları doğumdan sonra 18 aylık, 5 ve 8 yaşlarında teste tabi tutuldu.

Araştırmayı yürüten Florence Gignac bunun, "Uzun vadede çocuğun beyinsel gelişimi için hamilelikte kabuklu yemiş yemenin yararları konusunda yapılan ilk çalışma" olduğunu vurguladı.

Gignac, araştırmayla ilgili şunları söyledi:

"Gebelik süresince beyin bir dizi karmaşık süreçten geçer; annenin beslenmesi bebeğin beyin gelişiminde önemli bir faktördür ve uzun vadeli etkileri olur.

"Araştırmada ele aldığımız sert kabuklu yemişler ceviz, badem, fındık, fıstık ve çam fıstığıydı.

"Bunların yararının, bu yemişlerin yüksek oranda folik asit ve omega-3 ve omega-6 gibi yağ asitleri içermesinden kaynaklandığı kanısındayız.

"Bu maddeler beyin dokusunda, özellikle beynin ön kısmında birikir; bu kısım hafıza ve yürütücü işlevlerden sorumludur."

Araştırmada, sözü edilen yararın, hamileliğin ilk 3 ayında haftada 3 kez 30 grama yakın sert kabuklu yemiş yediğini söyleyen annelerin çocuklarında tespit edildiği ifade ediliyor.

Kabuklu sert yemişler, yetişkinlerde de yüksek tansiyon, oksidatif stres ve diyabet riskini azaltmanın yanı sıra yaşlılığa bağlı bilişsel zayıflamaya karşı koruyucu özelliğiyle biliniyor.

(BBC Türkçe)

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