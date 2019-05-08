Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de 2 ay önce ölen adam belediye başkanı seçildi /08 Mayıs 2019 22:45

ABD’de 2 ay önce ölen adam belediye başkanı seçildi

Adaylığını koymasının ardından 15 Mart’ta hayatını kaybeden Philip Veltman Cumartesi günkü seçimi kazandı.

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ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Maypearl şehri, 2 ay önce ölmüş bir kişiyi belediye başkanı seçti.

Philip Veltman, adaylığını koymasının ardından 15 Mart’ta hayatını kaybetti ancak seçimi kazandı. Veltman’ın, seçime katılamayacak adayların oy pusulasından çıkarılmaları için belirlenen son tarihin ardından yaşamını yitirmesi bu karışıklığa yol açtı.  

Yerel seçim kurulunun açıklamasına göre, lösemi nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki Veltman cumartesi günü gerçekleşen seçimlerde 110 oyun 68’ini alırken bir diğer aday John Wayne Pruitt 42 oy kazandı.

Maypearl Belediye Meclisi’nin, Veltman’in yerine yeni bir belediye başkanı ataması gerekiyor.

2010’daki son nüfus sayımına göre 934 nüfuslu şehre atanacak yeni belediye başkanına ilişkin toplantı 13 Mayıs’ta yapılacak.

Seçimin yenilenmesi beklenirken, Maypearl şehri bu beklenmedik duruma ilişkin atılması gereken adımlar konusunda Teksas eyaletiyle görüşecek.

(Chris Stevenson - The Independent / Çeviri: Büşra Kırkpınar)

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