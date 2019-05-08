Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li vekilden Çukur dizisine boykot çağrısı /08 Mayıs 2019 22:14

MHP'li vekilden Çukur dizisine boykot çağrısı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına destek vererek #HerŞeyÇokGüzelOlacak paylaşımı yapan Çukur dizisinin oyuncularını hedef alarak, "Show TV'de yayınlanan Çukur dizisini boykot ediyoruz. Bu dizinin oyuncuları, Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları atıyor." dedi.

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İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı kararın ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi 'konuşmaya' çağırdı. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine birçok ünlü isim Twitter'da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle mesaj paylaşmıştı.

ENGİNYURT, 'ÇUKUR' DİZİSİNİ HEDEF ALDI

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İmamoğlu'na destek veren Çukur oyuncularını hedef alarak, "Show tv de yayınlanan Çukur dizisini boykot ediyoruz. Bu dizinin oyuncuları, Ekrem İmamoğluna destek mesajları atıyor. Sanatçı, toplumun ortak paydaşıdır. Sizi sadece CHP’liler seyrettiği için, sanatçı olmadınız. Toplumun bütününe mal olmuş insanlar olarak, bir kesimi övmek yakışmadı." dedi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİLER

#HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapan ünlüler arasında Çukur dizisinin sevilen oyuncuları Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek ve Erkan Kolçak Köstendil de vardı.
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