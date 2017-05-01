Hamas yeni siyaset belgesinde Müslüman Kardeşler'le bağını koparıyor

Reuters haber ajansı, haberini Körfez ülkelerinden isimlerini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdı.

Bugün açıklanması beklenen belkge için İsrail hükümeti ise "Hamas dünyayı kandırmaya çalışıyor" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü David Keyes, "Terör tünelleri açıp İsrailli sivillere binlerce roketle saldırıyorlar. Gerçek Hamas budur" dedi.

'Amaç ilişkileri yumuşatmak'





Hamas'ın bu girişiminin, Müslüman Kardeşleri 'terörist bir örgüt' olarak kabul eden Mısır'ın yanı sıra Körfez ülkeleri ve Hamas'ı 'terör örgütü' olarak sınıflandıran Batılı ülkelerle ilişkileri iyileştirme amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.





Reuters'a konuşan kaynaklar, 2007'den bu yana Gazze Şeridi'nde yönetimde olan Hamas'ın yeni belgesinde 1967 sınırları içerisinde bir Filistin Devleti'ne geçişi kabul edeceğinin yazdığını kaydetti.





Ancak Hamas'ın açıklayacağı belgede İsrail devletinin var olma hakkını reddetmeye ve ona karşı "silahlı mücadeleyi" savunmaya devam edeceği kaydediliyor.

İsrail, 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye ile yaptığı savaşın sonucunda Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti.





İsrail Gazze'den 2005 yılında çekilmişti.



