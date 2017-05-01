Samanyolu Haber /Dünya / Çarpan yıldırımlar ve oluşan hortumlar böyle görüntülendi /01 Mayıs 2017 19:36

Çarpan yıldırımlar ve oluşan hortumlar böyle görüntülendi

ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan fırtına can ve mal kaybına yol açtı.Özellikle Çarpan yıldırımlar ve oluşan hortumlar sık sık görüntülendi

Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi

ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan fırtına can ve mal kaybına yol açtı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini en az 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD'nin güneyinde yer alan Teksas eyaletinin doğusunu fırtına vurdu. Güçlü fırtına ve hortumlar özellikle "Canton" bölgesinde zarara yol açtı. Fırtına yüzünden onlarca araç ters döndü, ağaçlar kökünden söküldü, birçok evin çatısı uçtu ve zarar gördü.
Yetkililer fırtına ve hortumların verdiği hasarın boyutunun henüz belli olmadığını söyledi. Yetkililer halkı fırtınanın etkili olduğu bölgelere gitmemeleri konusunda uyardı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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