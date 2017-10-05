''Sağına Fransız bakanı soluna Yahudi'yi almışsın''

Erdoğan daha önce "Fotoğraflara bakıyorsunuz sağında eski Fransız bakan Kouchner, solunda Fransız yazar Henry-Levy, herhalde bunlardan alıyor gücü" demişti.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda konuşan Erdoğan şöyle dedi:





''Bunlar samimi değil, dürüst değil. Bu ülkeyi parçalamak için bu adımı attılar. Mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Hukuk yoluyla her türlü adımı atacağız. Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların amacı Türkiye'yi güneyden kuşatmaktır. Bu kuşatma faaliyetinin sınırları, fiziki sınırlarımızdan ibaret değildir. Ülkemizin içini de kapsayan büyük bir oyundan bahsediyorum. Bu oyunu da bozacağız, hiç şüphem yok. Bölgemizde iç çatışmaların, acıların, gözyaşlarının hiç dinmediği yerlere bakın. Hiçbiri Türkiye'den daha zengin değildi, tek parçayken bile istikrarı yakalayamamış bu bölgelerin, parçalanmışken daha iyiye gideceğini beklemek akıl karı değildir.











"Devlet yönetiyorsun, eyalet yönetimi de olsa bu bir yönetim"





''Birileri çocukluk hayallerini gerçekleştirecek diye bölgenin güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin veremeyiz. "Benim hayallerim vardı, işte şimdi o hayallerimi gerçekleştirdim" havasına girmek, bu da hayaldi. Referandum denilen olay bir sebeptir, ama netice değildir. Netice bundan sonrasıdır. Hava sahalarını kapattık, yakında sınırları da kapatacağız. İran, Irak, Suriye var etrafında. Hadi bakalım, nasıl çıkacaksın? Ya sen devlet yönetiyorsun, eyalet yönetimi de olsa bu bir yönetim. Duygusal olarak, kendini tatmin etmek için böyle bir adım atılır mı? Memurun maaşını ödeyemiyordun bize geldin. Arkanda sadece İsrail var. Sağ tarafına eski Fransız Dışişleri Bakanı'nı almışsın, sol tarafına yahudiyi almışsın. Bunlar seni nereye götürecek?''





