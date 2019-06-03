Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank’ta Genel müdür yardımcıları görevden alındı /03 Haziran 2019 10:51

Halkbank’ta Genel müdür yardımcıları görevden alındı

Halkbank'ta üç genel müdür yardımcılığı makamı kapatıldı, beş genel müdür yardımcısı görevden alındı. Banka bünyesinde üç grup başkanlığı kurma kararı aldı.

SHABER3.COM

Halkbank, üç genel müdür yardımcılığı makamını kapatıp, beş genel müdür yardımcısını görevden aldı. Banka bünyesinde üç grup başkanlığı kurma kararı aldı.

Kapatılan genel müdür yardımcılıkları yerine bir genel müdür yardımcılığı ve üç grup başkanlığı kuruldu. Görevden alınan beş genel müdür yardımcısı yerine üç kişi atandı.

Bankanın yönetim kurulu cuma günü yaptığı toplantıda, KAP’a yapılan açıklamaya göre insan kaynakları ve destek hizmetleri, operasyonel işlemler ve bilgi teknolojileri ve iç sistemler genel müdür yardımcılığı makamlarını kapattı.

Bunlar yerine operasyonel işlemler ve destek işlemleri genel müdür yardımcılığı kurulurken üç de grup başkanlığı kuruldu.

Kredi tahsis ve yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Akif Aydemir, insan kaynakları ve destek hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, kredi politikaları, izleme ve yasal takipten sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Sebahattin Bulut, perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Çödek ve iç sistemlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Metin Köstek görevden alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halkbank’ta Genel müdür yardımcıları görevden alındı Sonraki Haber >>

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

"Generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:31:21