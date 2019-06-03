Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüketici güvenine YSK darbesi /03 Haziran 2019 10:51

Tüketici güvenine YSK darbesi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını elinden aldığı mayıs ayında tüketici güveni yerle bir oldu.

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Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,30 gerileyerek 59,28 seviyesini indi.

Tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme olduğu görülüyor.

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Tüketici güvenindeki düşüşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da yeniden seçime gidilmesine karar verilmesi etkili oldu. 

Amerika Birleşik Devletleri–Çin arasındaki ticaret savaşının tekrar alevlenmesinin küresel piyasalarda sebep olduğu dalgalanmanın diğer belirsizliklerle birleşerek mali piyasalarda artan satış baskısı da düşüşe katkıda bulundu. 

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Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 14,10 düşüşle 65,97 değerini aldı. 

Dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 17,03 düşerek 49,26'ya geriledi.

Şubat ayı ile beraber önümüzdeki dönem için iç talepte hafif toparlanma sinyali veren Tüketici Güveninin Nisan ayı ile beraber bu sinyali geri aldığını görüyoruz.
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