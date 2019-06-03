Tüketici güvenine YSK darbesi

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,30 gerileyerek 59,28 seviyesini indi.







Tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme olduğu görülüyor.





İSTANBUL'DA SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİ TEDİRGİNLİĞİ ARTIRDI





Tüketici güvenindeki düşüşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da yeniden seçime gidilmesine karar verilmesi etkili oldu.





Amerika Birleşik Devletleri–Çin arasındaki ticaret savaşının tekrar alevlenmesinin küresel piyasalarda sebep olduğu dalgalanmanın diğer belirsizliklerle birleşerek mali piyasalarda artan satış baskısı da düşüşe katkıda bulundu.





KONUT VE OTOMOBİL SEKTÖRÜNE KÖTÜ HABER



Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 14,10 düşüşle 65,97 değerini aldı.





Dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 17,03 düşerek 49,26'ya geriledi.





Şubat ayı ile beraber önümüzdeki dönem için iç talepte hafif toparlanma sinyali veren Tüketici Güveninin Nisan ayı ile beraber bu sinyali geri aldığını görüyoruz.