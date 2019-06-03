10 yıl hacca gitmek için bekledi, bir isimsiz ihbarla hayalleri suya düşürüldü

Gazeteduvar.com'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Abdunnur Aydın ve ailesi 10 yıl önce Hacca gitmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvurdu. Aydın ailesi yıllarca Hacca gitmek için bekledi. 2018’de çekilen kurada Aydın ailesi Hacca gitme hakkı kazandı. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Abdunnur Aydın hakkında yapılan bir şikayet sonucu Aydın’ın pasaportuna tahdit uygulandı. Aydın, pasaport tahdidinin kaldırılması için gittiği her yerde kapıların yüzüne kapandığını söyleyerek, “Bu sorunu çözsünler artık, ibadet hakkımızı engelleyemezler” diyor.





'PASAPORTUM NEDEN İPTAL EDİLDİ' DİYE KAPI KAPI GEZDİ…







47 yaşındaki Abdunnur Aydın 37 yaşından beri Hacca gitmek için bekliyor. Aydın, ailesiyle birlikte Hacca gitmek için 10 yıl önce yaptığı başvuruya geçen yıl olumlu yanıt geldi. Ailesi ile birlikte Hacca gitmeye hazırlanan Aydın’ın karşısına bir sorun çıktı: İsmi açıklanmayan bir kişi şikayette bulunduğu için Aydın’ın pasaportuna el konuldu. Aydın aylarca hakkındaki şikayetin ne olduğunu öğrenmek için kapı kapı dolaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak pasaportunun neden iptal edildiğini öğrenmek isteyen Aydın’a günler sonra bir yazı geldi: “Pasaport iptal sebebine ilişkin bilgi verilmemektedir.” Aydın bu sefer CİMER’ (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)’ne İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Fakat buralardan yanıt almayınca Aydın son olarak savcılığa başvurdu. Aydın nihayet burada pasaportunun neden iptal edildiğini öğrendi. Aynı zamanda iş insanı olan Aydın hakkında biri ‘F...’ üyesi olduğu iddiasıyla şikayette bulunmuş…





‘BU KİŞİ KİMDİR BİLMİYORUM’





Birçok insanı yanında çalıştırdığını söyleyen Aydın, hakkında şikayette bulunan kişinin kim olduğunu bilmediğini söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı: “10 sene önce Hacca gitmek için başvuruda bulundum. Yıllarca kura sonucunu bekledim ama çıkmadı. Ben, oğlum, eşim aile olarak Hacca gitmek için yıllarca bekledik. Hayalimiz geçtiğimiz sene gerçekleşti ve kura sonucunda ismimiz çıktı. Aile olarak artık Hacca gidebilecektik. Fakat daha sonra hakkımda yapılmış bir şikayet olduğunu öğrendim. İş seyahati için yurt dışına gitmeye çalışırken havalimanında pasaportuma tahdit konulduğunu öğrendim. Çağlayan Adliyesi’ne gittim. Fakat bir sonuç alamadım. Defalarca soruşturma hakkında bilgi almak için valiliğe, CİMER’e, savcılığa başvuruda bulundum. Emniyete gittim ifade verdim. Daha sonra öğrendim ki biri ‘F...’ üyesi olduğum gerekçesiyle hakkımda şikayette bulunmuş. Bu kişi kimdir onu bile bilmiyorum.”





‘BU SORUNU ÇÖZSÜNLER ARTIK’







Aydın son olarak iki gün önce Hacca gidebilmek için yetkili birimlere başvuruda bulunuyor. “Her akşam Hacca gitmek için dua ediyorum” diyen Aydın son olarak şöyle devam ediyor: “Ama maalesef engeli kaldırmıyorlar. İbadet hakkımızı elimizden alıyorlar. Bu sorunu çözsünler artık. Suçumuz varsa cezamızı çekelim. Ama suçumuz nedir onu bile bilmiyoruz. Niye pasaportumu iptal ettirdiler? Mahkemeden bir karar olsa, yargılama olsa, pasaportuma el konulmasına ses çıkartmam. Ama hiçbir şey yok. Şu an tek istediğim şey üniversite sınavına girip Hukuk Fakültesi’ni kazanmak. Avukat olduğumda bu adaletsizliklerin peşini bırakmayacağım. Çünkü bu kaldırılacak bir durum değil. Bunu kabul etmiyorum. Bu suç tamamen mesnetsiz. Bu konuda kimse bir şey demedi. Dava açılmadı. İşin komik tarafı ben dış ticaretle uğraşıyorum. Çin’de birkaç fabrikanın temsilciliğini yapıyorum. İran, Kosova, Dubai’ye mal ihracatı yapıyorum. Fakat buralara gidemiyorum. Bütün işleri telefonla çözmeye çalışıyorum. Sonra ülkede döviz neden yükseliyor, kalkınma neden olmuyor, ekonomi neden durgunlaşıyor… Benim gibi bu durumu yaşayan binlerce insan var.”





‘KAÇ KİŞİ HACCA GİTME HAKKINI KAYBETMİŞTİR?’





Hâlâ birçok kişin pasaport tahdidi nedeniyle yurtdışına çıkamıyor. Konuyla ilgili olarak HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorduğu 17 soru yanıt bekliyor:





1 – 6.08.2018 tarihi itibariyle kaç kişinin pasaportunda halen tahdit bulunmaktadır?





2 – Cumhurbaşkanının: ‘Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayanların mağduriyeti giderilecek.’ demesine rağmen halen kişilerin yakınlarının pasaport tahditlerinin kaldırılmamasının sebepleri nelerdir?





3 – Yurt dışında yaşayan bazı kişilerin ihbarlar neticesinde pasaportlarının iptal edildiği, bu kişilerin çocuklarına konsolosluklarda kimlik verilmediği, bu kişilere konsolosluklarda askerlik tecili dahil hiçbir resmi işlemin yapılmadığı, bu kişilerin yerine onların haberleri olmadan pasaport iptali için konsolosluk çalışanlarının gazeteye sahte ilan verdiği, bazı soruşturma geçirenlerin eşlerine eşinizden boşanırsanız ancak çocuğunuza pasaport veririz denildiği iddiaları doğru mudur?





4 – Nüfus memuru , görevli müdür ve elçilik görevlilerinin kişilere hukuk dışı muamelelerde bulunduğu, kişileri aldatarak pasaportlara el koyduğu , kişilere aşağılayıcı muamelede bulunduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddia doğruysa hakkında soruşturma açılan devlet görevlileri var mıdır?





5 – Hakkında soruşturma olmayan veya mahkemelerce takipsizlik/beraat alan kişilerde halen kendisinde ve ailelerinin pasaportlarında tahdit bulunduğu iddiası doğru mudur? İddia doğruysa bu uygulamanın hukuki temeli nedir





6 – Hakkında soruşturma olmayan KHK’lıların eşlerinde tahdit olduğu iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa uygulamanın hukuki gerekçesi nedir?





7 – Pasaportunda tahdit olduğu için kaç kişi hacca gitme hakkını kaybetmiştir? Bu insanların inanç özgürlüğünü yerine getirebilmeleri için hangi çalışmalar yapılmaktadır?





8 – Hasta veya ağır engelli bebeklerinin veya başka bir yakınlarının yurt dışında tedavisini yaptırmak için pasaporta başvuran bazı vatandaşlara tahdit dolayısıyla ret kararı verildiği iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa konuyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır





9 – Yurt dışında eğitimi devam ettiği halde Türkiye’deyken pasaportu iptal olduğu için okuluna gidemeyen öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerin eğitim hakkından yararlanabilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir





10 – Yurt dışına çıkmış gözüken kişilerin eşlerine pasaport verilmemesi hukukta suçun şahsiliği ilkesi göz önüne alındığında hukuki gerekçesi nedir





11 – Göreve iade edildiği halde pasaportundaki tahdit kalkmayan veya KHK’lı olmayıp beraat eden kişinin kendisine ve eşine tahdit uygulamasının devam ettiği bilgisi doğru mudur? Bu iddia doğruysa hukuki gerekçesi nedir





12 – Pasaport tahditleri kalktığı iddiasına rağmen neredeyse kimsenin pasaportundaki tahdit kalkmadığı iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa kamuoyunun yanlış bilgilendirmesi ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan personel var mıdır?





13 – Sadece kapatılan özel kurumlarda çalıştıkları için pasaportuna tahdit konulan kişilerin olduğu bilgisi doğru mudur? Bu iddia doğruysa bunun hukuki gerekçesi nedir





14 – Yurt dışında akademisyen olup Türkiye’ye geldiğinde soruşturması olmadığı halde pasaportuna el konulan akademisyenlerin olduğu iddiası doğru mudur





15 – Bazı kişilerin annelerinin ve kayınvalidelerinin de pasaportlarına tahdit koyulduğu iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa pasaport tahditi hangi yakınları kapsamaktadır





16 – Eşinden boşandığı halde halen eski eşi dolayısıyla hakkında pasaport tahditi olan kişilerin bulunduğu iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa hukuki gerekçesi nedir





17 – Pasaport tahditinin kaldırılmasıyla ilgili hükümetinizin samut adımları neler olacaktır? Pasaport tahditlerinin kalkması için belirlediğiniz takvim nedir?