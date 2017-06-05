Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV ve 20 kanalın yayını kesildi /05 Haziran 2017 00:56

Halk TV ve 20 kanalın yayını kesildi

Halk TV'nin twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Halk TV ve 20 kanalın yayını saat 19:43'ten itibaren teknik bir sorun nedeniyle kesildi.

SHABER3.COM



Halk TV'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre; Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, TürkTelekom'un fiber kablosunu kopardı, 20'ye yakın tv yayını çöktü.

Alınan bilgilere göre teknik bir sorun yaşanıyor. 
<< Önceki Haber Halk TV ve 20 kanalın yayını kesildi Sonraki Haber >>

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:06:05