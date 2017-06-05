Samanyolu Haber
Halk TV ve 20 kanalın yayını kesildi
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Halk TV ve 20 kanalın yayını kesildi
/
05 Haziran 2017 00:56
Halk TV ve 20 kanalın yayını kesildi
Halk TV'nin twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Halk TV ve 20 kanalın yayını saat 19:43'ten itibaren teknik bir sorun nedeniyle kesildi.
SHABER3.COM
Halk TV'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre; Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, TürkTelekom'un fiber kablosunu kopardı, 20'ye yakın tv yayını çöktü.
Alınan bilgilere göre teknik bir sorun yaşanıyor.
<< Önceki Haber
Halk TV ve 20 kanalın yayını kesildi
Sonraki Haber >>
Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?
Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan ayını dua konusunda çok iyi değerlendirlmesi gerektiği söyledi....
Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...
Fethullah Gülen Hocaefendi, Ramazan ayını talebeleriyle Kur’an okuyarak ve mukabele yaparak geçiriyor....
Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı
15 Temmuz OHAL sürecinde yaşanan AKP zulmü devam ediyor... Eşinin ve kendisinin engelli olduğunu...
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Mukabelesi MC TV'de canlı yayınlandı....
Fethullah Gülen Hocaefendi, Ramazan ayını talebeleriyle Kur’an okuyarak ve mukabele yaparak geçiriyor....
Açlık grevindeki Nuriye Gülmen’in sağlık durumu kötüye gidiyor
Açlık grevindeki tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen’in sağlık durumu kötüye gidiyor
İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Torino'da 'bomba paniği': 1500 yaralı
İtalya'nın Torino kentinde Juventus'lu taraftarların toplandığı bir meydanda çıkan izdihamda...
Nagehan Alçı ani bir kararla Milliyet ve NTV'den ayrıldı
İktidara yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı, Milliyet gazetesi ve NTV’den...
Katar, Erdoğan'ı korumak için özel birlik göndermiş!
Middle East Monitor, Erdoğan'ın 15 Temmuz'un hemen ardından Katar'dan kendisini olası bir suikaste...
İngiltere'de genel seçim ertelenecek mi?
Seçimlere çok bir zaman kala iki terör saldırısının hedefi olan İngiltere'de seçimler ertelensin...
15 Temmuz'un beyin yıkama aşaması: 'Uzun Aslan'
15 Temmuz gecesiyle ilgili şüpheler giderek artıyor. Mevcut durumda delillerden ziyade sanal gerçekliklerle...
800 radyo Yiğit Bulut’a emanet
Hükümetin OHAL KHK’si ile ülke genelindeki tüm radyoların yayın hizmetlerini bir şirkete devretmesinin...
Tweet
Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...
Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı
Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?
3000 yıllık taşı bir anda kırdı...
Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar
Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım
Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor
Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu
IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!
Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Kayırmacı Paraşüt rektörün skandal paylaşımı ortaya çıktı
Londra'daki terör saldırılarını terör örgütü IŞİD üstlendi.
Time'a göre Rusya’nın geleceğini şekillendirecek 5 ülke
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Mukabelesi MC TV'de canlı yayınlandı....
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
09:06:05