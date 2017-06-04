Türk hükümeti tarafından kontrol edilen yatırımlar yasaklandı

T24 haberine göre, şu an itibariyle bu yatırımların toplamı 500 milyon dolar civarında.







2014 yılında Kalifornia Üniversitesi'nin Türkiye Hükümeti ile olan yatırımlarının yasaklanmasını amaçlayarak başlayan kampanya, süreç içinde kapsamı genişletilerek bugünkü halini aldı.





Senato'da 61 üyenin oy birliğiyle kabul ettiği tasarı öncesi konuşma yapan senato üyeleri, tasarıya desteklerini dile getirdiler.





'GEÇEN HAFTAKİ SALDIRI ŞOK EDİCİYDİ'





Eyalet senatosu üyesi Matt Debabneh, "Daha geçen hafta, ülkemizin başkentinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın parayla tutulmuş eşkiyalarının, protesto haklarını kullanan Amerika vatandaşlarına saldırması şok ediciydi. Ülkemizin bu diktatörlük ile yakın iş ilişkilerini ve finansal bağlarını kesmesi için yeterli sebep var. Türkiye ne bir dost ne de müttefik" diye konuştu.