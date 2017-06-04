Samanyolu Haber /Dünya / Türk hükümeti tarafından kontrol edilen yatırımlar yasaklandı /04 Haziran 2017 17:23

Türk hükümeti tarafından kontrol edilen yatırımlar yasaklandı

Kaliforniya Eyalet Senatosu, Kaliforniya Eyaleti Emeklilik Sistemi (CalPERS) ve Kalifornia Öğretmenleri Emeklilik Sistemi’nin (CalSTRS) Türkiye hükümeti tarafından kontrol edilen veya yönetilen yatırımları yenilemesini ve Türkiye Hükümeti ile yeni, ek yatırımlar yapmasını yasakladı.

SHABER3.COM

T24 haberine göre, şu an itibariyle bu yatırımların toplamı 500 milyon dolar civarında.

2014 yılında Kalifornia Üniversitesi'nin Türkiye Hükümeti ile olan yatırımlarının yasaklanmasını amaçlayarak başlayan kampanya, süreç içinde kapsamı genişletilerek bugünkü halini aldı.

Senato'da 61 üyenin oy birliğiyle kabul ettiği tasarı öncesi konuşma yapan senato üyeleri, tasarıya desteklerini dile getirdiler.

'GEÇEN HAFTAKİ SALDIRI ŞOK EDİCİYDİ'

Eyalet senatosu üyesi Matt Debabneh, "Daha geçen hafta, ülkemizin başkentinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın parayla tutulmuş eşkiyalarının, protesto haklarını kullanan Amerika vatandaşlarına saldırması şok ediciydi. Ülkemizin bu diktatörlük ile yakın iş ilişkilerini ve finansal bağlarını kesmesi için yeterli sebep var. Türkiye ne bir dost ne de müttefik" diye konuştu.
<< Önceki Haber Türk hükümeti tarafından kontrol edilen yatırımlar... Sonraki Haber >>

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:39:03